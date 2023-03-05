Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в Актюбинской области

К счастью, никто не пострадал.

Фото пресс-службы МЧС РК

Сегодня, 5 марта, в 10:21, на станции Биршогир Актюбинской области маневровый локомотив столкнулся с тепловозом пассажирского поезда №317 сообщением Бишкек – Самара, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

Жертв и пострадавших нет.

Однако ЧП стало причиной задержки поезда № 317. Пассажиры были пересажены в другие вагоны в составе поезда.

"На месте происшествия ведутся работы силами восстановительного поезда станции Шалкар. Причины случившегося расследует комиссия АО "НК "КТЖ". Предварительная версия – вина локомотивной бригады маневрового локомотива", - сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".