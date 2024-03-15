Марафон добрых дел: 1000 продуктовых корзин раздали жителям Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации столичного акимата, в честь священного месяца Рамазан и празднования Наурыза в столице раздали продуктовые корзины нуждающимся в помощи жителям. Акцию провели в рамках «Марафона добрых дел».

— С марта по декабрь 2023 года в Астане нуждающимся гражданам было роздано более 4 000 продуктовых наборов. В этот раз более 1000 продуктовых наборов будут розданы социально уязвимым слоям населения, таким как малообеспеченные семьи, многодетные матери, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, пенсионеры и неполные семьи. Вес коробки 45 кг. А вес всего груза превышает 45 тонн. В продуктовой корзине есть такие необходимые товары, как мука, сахар, гречка, рис, макароны, сладости для детей, — рассказал советник акима Астаны Куаныш Молдабек.

Сегодня одну из продуктовых корзин получила многодетная мама Роза Сырбекова. Она поблагодарила организаторов акции за оказанную помощь.

— Благодарю за поддержку и подаренное праздничное настроение! Поздравляю всех казахстанцев с наступающим праздником Наурыз. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой, — говорит жительница столицы.

В столице продуктовые корзины раздаются ежегодно. Благотворительная акции «Марафон добрых дел» продолжится до конца года, добавили в акимате.