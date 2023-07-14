Марат Кульдиков освобожден от должности вице-министра по ЧС

Постановлением Правительства РК Кульдиков Марат Мухаметкалиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Марат Кульдиков родился в 1967 году в Семипалатинской области.

Окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, Кокшетауский технический институт АЧС РК.

Трудовую деятельность начал в 1989 году пожарным подчиненной военизированной пожарной части №79 УВД по охране города Семипалатинска.

В 1993-2012 годы занимал различные должности среднего и старшего начальствующего состава в органах государственной противопожарной службы Восточно-Казахстанской области.

В 2012-2014 годы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

В 2014-2016 годы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

В 2016-2019 годы – заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В 2019-2020 годы – первый заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям.

С октября 2020 года по настоящее время занимал должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве, входящем в состав ГЛПР "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Пожар удалось локализовать 14 июня в 21:00 и полностью потушить только 13 июля.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова – нашли позже, 13 июня.

По факту Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина.

А на заседании оперативного штаба в Абайской области 11 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев подверг критике доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова. Его возмутил неправильный прогноз МЧС по масштабу лесного пожара в резервате "Семей орманы".

"Почему министр, которого я снял с должности, и всё руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей?! Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос: почему был неправильный прогноз?" – сказал Токаев.