"Что за отношение к работе?": Токаева возмутило равнодушие чиновников

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Президент Казахстана прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба. Его возмутило равнодушие чиновников и халатность.

"Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей?! Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос: почему был неправильный прогноз?" - отреагировал Токаев.

Также президент напомнил собравшимся о жертвах пожара и родственниках, которые оплакивают их.

"Вы понимаете, что погибло 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами", - добавил президент.