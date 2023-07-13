Спустя месяц удалось полностью потушить лесной пожар в Абайской области

Чрезвычайные ситуации
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Крупный лесной пожар, вспыхнувший 8 июня 2023 года в природном резервате "Семей орманы" в Бородулихинском районе Абайской области, потушен, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"По информации Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" сегодня в 13:00 лесной пожар в Бородулихинском районе Абайской области полностью ликвидирован, то есть процесс горения и тления полностью прекращен. Площадь выгоревшего участка составила 60 тысяч га", – проинформировали в министерстве.

С момента локализации и убытия сотрудников МЧС на месте пожара дежурили (окарауливание) лесные пожарные станции Министерства экологии и природных ресурсов для исключения повторного возгорания. Патрулирование шло по всему периметру пожара.

В МЧС пояснили, что локализация объявляется, когда дальнейшее распространение пожара прекращено, его площадь не увеличивается. При этом пожар считается потушенным, когда горение прекратилось и приняты меры по предотвращению возобновления горения.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве, входящем в состав ГЛПР "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова – нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Под подозрение попало руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала.

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

#Абайская область #спасатели #лесной пожар #ликвидация

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