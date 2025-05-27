Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане с 1 июля 2024 года введена обязательная маркировка лекарственных средств. Однако по сей день у потребителей может возникать вопрос: почему при сканировании Data Matrix кода через мобильное приложение Naqty Onim может не отображаться информация о препарате, сообщает Kazpravda.kz

В комитете фармацевтического контроля Минздрава разъяснили, в каких случаях это возможно и почему не на всех упаковках нанесен Data Matrix код.

Все лекарства, произведенные с 1 июля 2025 года, должны быть промаркированы, а данные – переданы в систему Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba. Информация об этих препаратах доступна через сканирование кода Data Matrix в мобильном приложении Naqty Onim.

Препараты, произведённые до 1 июля 2024 года, не подпадают под обязательное требование по маркировке и прослеживаемости. При этом 90 наименований лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2022 года, вошли в перечень лекарств, обязательных к маркировке.

Однако, как пояснила руководитель проекта маркировки лекарственных средств Анар Карибаева, для этих препаратов прослеживаемость не была обязательной. В связи с этим при сканировании отображается не весь путь товара, а лишь информация о том, кто этот Data Matrix код нанес.

«Что делать, если покупатель отсканировал код Data Matrix в приложении, но информация о лекарстве не отобразилась? Если препарат произведен после 1 июля 2024 года, но не имеет код Data Matrix на упаковке или недоступна информация о его прослеживаемости, то пользователь может направить обращение регулятору в разделе «Помощь» в приложении Naqty Onim, таким образом сообщить о нарушении», – объясняет представитель Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba.

Вместе с тем, на сегодня обязательной маркировке не подлежат биологически активные добавки (БАДы) и медицинские изделия. Пилотный проект по маркировке биологически активных добавок находится на стадии реализации, пилот по маркировке медицинских изделий планируется к запуску. К ним требования по нанесению Data Matrix кодов пока не применяются, поэтому отсутствие маркировки на таких товарах не является нарушением.