Маршрут до Поющего бархана для путешественников представило КазГео

Фото с сайта photorep.kz
Юго-Восток Казахстана – один из самых красивейших и популярных регионов для туристов со всего мира. В этот раз Казахское географическое общество (КазГео
) рассказало путешественникам, как лучше всего добраться до Поющего бархана. А редакция Kazpravda.kz
публикует этот маршрут для своих читателей.
Поющий бархан – одно из самых популярных достопримечательностей национального парка "Алтын Емель", расположенного в 240 км от Алматы.
Поющие пески стали поводом для легенд о происхождении уникального бархана. Раньше местные жители считали, что под барханом дремлет шайтан, который тревожно вздыхает при малейшей попытке его разбудить. Еще одно предположение связано с могилой Чингисхана и его соратников, которая якобы там находится. Звук, исходящий из песков, объясняется рассказом полководца о великих подвигах.
Поющий бархан внесен в список семи новых чудес света. Согласно научному объяснению физика Всеволода Арабаджи, звук появляется из-за трения перемещаемых песчинок друг о друга. Тональность звуков разнится от писка до грохота. При этом звучать или петь, бархан может только в сухую погоду.
КазГео рекомендует уделить должное внимание подготовке к путешествию. Путешественникам советуют взять с собой достаточный запас воды и продуктов. Для осмотра других достопримечательностей парка "Алтын Емель" необходимо проехать по его территории около 500 км. Запаса топлива должно быть минимум на 700 км пробега. При этом условии посещение парка займет не один день, поэтому лучше взять палатки, спальники и теплые вещи.
Как добраться:
1. От Алматы движемся на север по Капчагайской трассе в сторону Талдыкоргана.
2. Проезжаем поселок Шенгельды и начинаем подъем на перевал Архарлы. Едем в сторону города Сарыозека.
3. Перед Сарыозеком будет перекресток с кольцевым движением. Выбираем направление в сторону Жаркента. Кстати, перед кольцом будет АЗС. На пути это последняя заправка, заправляйтесь как можно полнее.
4. Едем прямо до перевала Алтын Емель в 217 км от Алматы.
5. После спуска с перевала едем чуть больше 10 км, справа будет дорога с указателем на поселок Басши и парк "Алтын Емель" (239 км от Алматы).
6. Далее движемся по указателям еще около 2 км до администрации парка "Алтын Емель".
Напомним, весной текущего года КазГео составило список 55 интересных
и красивых мест в Казахстане для посещения туристами. Общество начало цикл публикаций подробных маршрутов к этим местам. Так, путешественникам уже рассказали, как добраться до урочища Бериккара
в Жамбылской области, жемчужин ВКО – Рахмановского озера
и озера Маркаколь
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