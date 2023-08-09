Маршрутный автобус влетел в пост полиции в Семее

Автобус врезался в модульный пост полиции в городе Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Днем 7 августа 58-летний водитель маршрутного автобуса Dong Fang по улице К. Мухамедханова не справился с управлением и наехал на дорожный знак, а затем столкнулся с модульным постом полиции.

В этот момент в пункте несли службу двое полицейских. В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по части 1 административной статьи «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».