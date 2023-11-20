Маржикпаев обратился к сборной Казахстана перед матчем со Словенией

Чтобы выйти на Евро-2024, казахстанским футболистам необходимо только обыгрывать словенцев, в то время как тех устроит и ничья

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Сегодня ночью состоится решающий матч сборной Казахстана по футболу в отборе на ЕВРО 2024 против Словении. Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаева обратился к сборной РК со словами поддержки, сообщает Kazpravda.kz.

«Предстоит непростой матч на выезде. Последние успешные выступления нашей команды подарили много радости всем болельщикам, вернули веру в отечественный футбол. Многие жители нашей страны впервые заинтересовались футболом – это уже большой успех в популяризации спорта. До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг. Парни, вы большие молодцы! Независимо от исхода сегодняшней встречи, мы все уверены, что вы выложитесь на все сто процентов, что вы будете биться на каждом сантиметре поля. Хоть матч состоится в Словении, далеко от дома, вся страна сегодня не будет спать, будет поддерживать и болеть за вас перед своими экранами. Удачи, ребята! У вас все получится», - цитирует пресс-служба минтуризма Ермека Маржикпаева.

Матч Словения – Казахстан пройдет в ночь с 20 на 21 ноября в Любляне и начнется в 01:45 по астанинскому времени – прямая трансляция будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Перед последним туром в группе Н у сборной Словении – 19 очков, у сборной Казахстана – 18 очков.

Чтобы выйти на Евро-2024, казахстанским футболистам необходимо только обыгрывать словенцев, в то время как тех устроит и ничья, отметили в министерстве.

