Маржикпаев поблагодарил сборную Казахстана за матч со Словенией

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Команда отметила, что несмотря на то, что решающий матч был на выезде, они чувствовали, что вся страна этой ночью болеет за них

Фото: vesti.kz

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек, семьи и родные футболистов, а также болельщики торжественно встретили сборную Казахстана по футболу в аэропорту им. Н.Назарбаева после матча со Словенией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС РК.

Ермек Маржикпаев поблагодарил всю команду за их выступление:

«Вы подарили множество позитивных и радостных эмоций всем казахстанцам, даже тем, кто был далек от футбола, да и от спорта в целом. Своей достойной игрой поменяли отношение ко всему футболу в стране, подняли имидж Казахстана на международной арене. Вся страна не спала и болела за вас перед своими экранами. Вы большие молодцы, сумели сплотить всю страну вокруг себя. Тысячи детей хотят быть похожими на вас и также в будущем играть за сборную Казахстана. Спасибо, ребята, за все!» - сказал министр.

Отмечается, что фанаты подготовились к встрече с футболистами. Они растянули баннеры и выстроились в живой коридор. Болельщики поблагодарили команду, скандировав кричалки.

Футболисты и тренерский штаб в ответ высказали свои слова благодарности всем фанатам и просто любителям футбола за оказанную поддержку во всем отборочном цикле. Команда отметила, что несмотря на то, что решающий матч был на выезде, они чувствовали, что вся страна этой ночью болеет за них.

Напомним, ночью национальная сборная Казахстана встречалась со Словенией в рамках отборочного турнира Евро-2024 и уступила соперникам со счетом 2:1. Несмотря на то, что сборная РК не смогла получить прямую путевку в финальный этап чемпионата Европы через отборочные соревнования, она сохранила возможность выйти на Евро через плей-офф Лиги Наций.

Команду ждут чемпионы Европы 2004 года – сборная Греции. Матч запланирован на март 2024 года в Афинах.

#обращение #Словения #футбол #матч #сборная #Маржикпаев

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