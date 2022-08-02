"Машину разрезало на части": женщина с детьми погибли в ДТП в Алматинской области

Смертельный факт ДТП зарегистрирован сегодня в Енбекшиказахском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

"На автодороге Каракемир – Байдибек би автомашина "Мицубиси Спейс Вагон" под управлением 30-летней женщины вылетела с проезжей части и врезалась в дерево на обочине дороги. От сильного удара автомашину буквально разрезало на две части", - проинформировали в ДП.

В дорожной аварии погибли двое малолетних детей. Сам водитель и еще 3-летний ребенок были госпитализированы с различными травмами в больницу.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование.