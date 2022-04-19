Машину за 28 млн тенге угнал из автосалона житель Шымкента

Иномарку за 28 млн тенге угнал с автосалона житель города Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

В конце марта администрация местного автосалона при проведении ревизии обнаружила пропажу одного из автомобилей. Сумма ущерба составила 28 млн тенге.

О случившемся работники сразу же сообщили в полицию, где факт зарегистрировали по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Для выявления угонщика полицейские провели ряд оперативных мероприятий. Сотрудники криминальной полиции опросили работников автомагазина и всевозможных свидетелей, инспекторы центра оперативного управления проверили установленные вдоль улиц камеры видеонаблюдения. В результате стражи порядка в течение 2-х часов установили угнанную иномарку по улице Байдибек би. Сотрудники ЦОУ незамедлительно сообщили о местонахождении машины патрульным полицейским. Похитителя задержали.

Автомобиль вернули в салон.

В настоящее время дело с обвинительным актом направлено в суд.