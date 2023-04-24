Машины по завышенной цене планировали купить сотрудники акимата Каражала

А специалисты одной из школ Улытауской области едва не купили банку краски за 2 млн тенге.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Ряд нарушений при мониторинге сферы госзакупок выявили борцы с коррупцией в Улытауской области. Так, специалисты одной из школ региона хотели приобрести банку краски за 2 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

После вмешательства антикоррупционной службы сумма была пересмотрена.

«Сейчас школа закупила 18 банок краски за 47 тысяч тенге. С начала года сотрудники Антикора выявили нарушение и со стороны акимата города Каражал. Его специалисты хотели приобрести три служебные машины на сумму 65 360 000 тенге, тогда как одно авто стоит всего 11 290 000 тенге», – информирует телеканал.

Представители департамента Антикоррупционной службы по области Улытау отметили, что за первый квартал текущего года предотвращено неэффективное использование порядка 34 миллионов тенге бюджетных средств.