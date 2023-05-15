Машины с оружием блокировали на пустыре в Алматы – видео

2 автомобиля Toyota попали в поле зрения патрульных полицейских минувшей ночью в Алатауском районе Алматы. Стражам порядка показалось подозрительным поведение мужчин у пустыря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Скриншот с видео ДП Алматы

«Завидев сотрудников полиции, фигуранты бросились врассыпную. Однако тщетно. Они были задержаны.

При досмотре транспортных средств и места происшествия обнаружены и изъяты ружья «Сайга» и «ТОЗ», ножи, травматический пистолет и патроны.

Задержанные – жители Алматы и Алматинской области. Самому молодому 19 лет, а старшему – 37. К слову, трое из восьми подозреваемых ранее были судимы за кражи и преступление против личности», – рассказал начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Талгат Беркинбаев.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам состава преступления, предусмотренного уголовной статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». С учетом заключения экспертного исследования принято решение по уголовному делу. В ходе следствия будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия.

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