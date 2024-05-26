Машины участников кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области

Лихачи привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и создание аварийной ситуации, передает Kazpravda.kz

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Полицией задержаны участники автокортежа, грубо нарушавшие правила дорожного движения на дороге в Алматинской области.

«Автомашины водворены на спецстоянку. Водители привлечены к ответственности за многочисленные нарушения, а именно - выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользованию ремнями безопасности, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, а также управление автотранспортом, не прошедшим технический осмотр», - говорится в сообщении.

К родителям несовершеннолетних пассажиров, также нарушавших требования по безопасной перевозке пассажиров в транспортных средствах, приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов их детей.