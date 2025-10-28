Этот портал стал аналогом «Википедии», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: x.com/grok

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск запустил портал Grokipedia, ставший аналогом «Википедии». Об этом 28 октября сообщил портал Business Insider (BI).

«В понедельник Илон Маск запустил Grokipedia, альтернативу Википедии», — сказано в публикации.

Отмечается, что на портале более 885 тыс. статей. Несмотря на недавнее начало работы портала, некоторые пользователи сообщали о проблемах с сайтом.

Предприниматель 30 сентября объявил о создании информационного ресурса на базе искусственного интеллекта (ИИ) Grok. Тогда он отметил, что этот шаг необходим на пути к конечной цели AI — познанию Вселенной.

В начале октября Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов.