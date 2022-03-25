Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление «О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования», сообщает Kazpravda.kz.
Так, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности в регионах, находящихся в «зеленой» и «желтой» зонах, отменяются требования:
1) к соблюдению кабинетной системы обучения;
2) к обязательному соблюдению масочного режима.
Носить маски можно добровольно по решению администрации организаций образования.
При переходе региона в «красную» зону в организациях образования обеспечивается масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.
Постановление вступает в силу с 25 марта 2022 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.