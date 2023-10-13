Масложировое производство: импортозависимость своими руками

В нынешнем послании президента РК Касым-Жомарта Токаева «Экономический курс Справедливого Казахстана» особый акцент сделан на том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, а также на раскрытии внутреннего потенциала отечественного производства для достижения экономической самодостаточности Казахстана и «мощного экономического рывка».

Для решения этих задач должны быть использованы имеющиеся конкурентные преимущества республики и всемерно развиты ключевые факторы отечественных производительных сил – труд, капитал, ресурсы и технологии.

«Важно максимально задействовать свое сырье, свои кадры и товары, другими словами, все то, что называется внутристрановой ценностью. Через новую промышленную политику нам предстоит перейти к качественно другой модели развития. Государство совместно с крупными предприятиями должно «замкнуть» производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы. Обрабатывающая промышленность должна получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам», – четко определил президент Касым-Жомарт Токаев принципы развития казахстанского промышленного производства и поддержки его со стороны государства.

Почему глава государства назвал обрабатывающий сектор ключевым в ускоренном развитии промышленного каркаса Казахстана? Потому что именно он использует местное сырье, местные кадры, местное промышленное производство и производит товар высокого передела, включая конечные продукты, которые будут потребляться как внутри страны, обеспечивая самодостаточность нашей экономики, так и за ее пределами, повышая наш экспортный потенциал и принося дополнительные средства.

Для помощи таким замкнутым внутри страны производствам президент предлагает смело обращаться к инструментам по защите внутреннего рынка, к здоровому протекционизму.

«Сейчас многие страны активно применяют меры по защите внутреннего рынка. На протекционистскую промышленную политику перешли даже развитые государства. В Казахстане же по классификации ВТО уровень защиты внутреннего рынка считается низким, применяются всего 128 нетарифных мер. Поэтому нам нужны новые, смелые подходы в торговой политике. Государство обязано защищать отечественных производителей. Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира: она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса», – совершенно справедливо отмечает президент.

Кроме традиционных для республики сфер переработки в области металлов, углеводородов, которые в значительной степени выработали потенциал своего роста или ограничены какими-то масштабами нашей геоэкономической реальности, существуют и другие точки роста, которые способны в очень сжатые сроки обеспечить резкое увеличение промышленной переработки, экспорта и импортозамещения. Одна из таковых – масложировая отрасль, объединяющая в себе потенциал сельского хозяйства и промышленной переработки, в дополнение к которым она также решает вопросы продовольственной безопасности.

Именно об этом говорит президент, указывая на то, что «потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален», но пока не раскрыт в полной мере, а потому для ускоренного развития экономики Казахстана жизненно важно «добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе».

К сожалению, сегодня масложировая отрасль находится в ситуации, когда она может либо сильно снизить свои объемы, проиграть импорту и превратиться в промышленный аппендикс, либо резко увеличить обороты, показывать рост в разы даже в самые ограниченные сроки и превратиться в настоящего флагмана отечественной экономики. Вначале позвольте о проблемах. В 2014 году на уровне ЕАЭС с подачи России был принят «Технический регламент на масложировую продукцию», который, фактически, ставит вне закона производство многих важнейших позиций пищевой корзины казахстанцев. Из-за этих запретов Казахстан лишается права выпускать продукцию на основании глубокой переработки своих масличных культур в виде рапса, подсолнечника, льна и других растений, а также не может перерабатывать на масло наши традиционные животные жиры – к примеру, бараньи, жиры КРС. Причина этих запретов в том, что при их переработке в конечной продукции – спредах, маргаринах – содержатся трансизомеры жирных кислот, которые, согласно Техрегламенту ЕАЭС, признаны «опасными».

Хуже всего тот факт, что, блокируя национальное производство, этот документ широко открывает двери для выпуска масложировой продукции на основе вредных фракций импортируемого в республику во все возрастающих масштабах пальмового масла. Содержащиеся в нем крайнее вредные вещества – глицидиловые эфиры Техрегламентом ЕАЭС никак не ограничиваются. А в переговорном процессе по этому поводу российские партнеры совершенно не стесняются предлагать ограничивать глицидиловые эфиры так, чтобы не включать под контроль их содержание в поставляемых нам пищевых продуктах и сырье! То есть сейчас законодательство, навязанное ЕАЭС Казахстану, работает таким образом, что выпускать спреды и маргарины можно только на основе импортируемого вредного сырья – пальмовых масел и их фракций.

Что интересно, даже призванная защищать интересы отечественного производителя НПП «Атамекен» занимает в этом вопросе совершенно непатриотичную позицию, лоббируя интересы импортеров, а не отечественных производителей, работающих на казахстанском сырье.

Впрочем, даже ее представителям приходится признавать, что навязанные Техрегламентом ЕАЭС нормы не выгодны национальной экономике.

И сейчас данным положением весьма прибыльно для себя пользуется Российская Федерация, которая имеет выход к морю и импортирует свыше 1 млн тонн пальмовых масел и их фракций ежегодно, производя из них различную продукцию, в том числе спреды и маргарины, экспортируя их в другие страны ЕАЭС. А Казахстан, имея все возможности производить собственную продукцию, вынужден импортировать маргарины из той же России, что очевидным образом противоречит всем установкам экономической программы послания президента.

Даже если мы сегодня говорим о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по трансжирам, то и они далеко не истина в последней инстанции, не говоря уже о том, что эксперты этой организации открыто говорят и об опасности замены сырья из трансжиров пальмовым маслом. Кстати, ВОЗ «воюет» не только с трансжирами, но и глютеном, также рекомендуя отказываться от глютена, содержащегося в злаках (пшеница, рожь, ячмень) и продуктах, приготовленных из них. И тут у нее на поводу не идут даже европейцы, например, Италия. Причина проста – ее национальная кухня, представляющая собой не только достояние нации, но и важный драйвер экономики страны, базируется на макаронных изделиях, отказ от которых приведет к непредсказуемым культурным, политическими и экономическим последствиям. Может быть, те, кто считает, что как минимум часть рекомендаций ВОЗ призвана влиять на пищевые привычки населения планеты не просто так, а для того, чтобы постепенно перевести человечество на потребление искусственно выращенных продуктов на основе такого сырья, как, скажем, насекомые, не так уж и неправы? В любом случае даже позиция ВОЗ в плане трансжиров – не абсолют. Например, в таком базовом документе, как Кодекс Алиментариус, представляющем собой свод пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению Кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам, нет никаких требований по запрету или ограничению пищевой продукции с содержанием трансжиров выше 2%.

Да и в целом позиция ВОЗ относительно ТЖК носит рекомендательный характер, без запретов на производство и реализацию продукции, которые внедряют уже на национальном или межгосударственном уровне лоббисты пальмового масла.

По этой причине у Казахстана есть все права и возможности внутри ЕАЭК, чтобы защитить свой промышленный потенциал и внутренний рынок, потому как строгое следование этому Техрегламенту сегодня вызовет закрытие масложирового производства из отечественного масличного сырья, отдавая весь внутренний рынок импортному пальмовому маслу. Тогда вместо точки роста, вместо отечественного производства полного цикла – от поля до прилавка – мы получим очередную брешь в продовольственной безопасности и «дыру», через которую из экономики будут уплывать деньги.

Размеры этой «утечки» можно оценить по параметрам импорта в республику различных фракций пальмового масла и пальмового стеарина за 2011–2022 годы в 1,8 млн тонн. В денежном эквиваленте это около 140 млрд тенге в год.

Перейдем к плюсам. Впрочем, далеко тут ходить за примерами не нужно. Буквально пару месяцев назад были обнародованы цифры впечатляющего роста экспорта растительных масел из Казахстана в Китай. Только за первое полугодие 2023 года он вырос на 70% (!) – до 75 тыс. тонн. И это при том что Китай искусственно тормозит импорт готовых растительных масел, установив высокие таможенные пошлины на эту группу товаров – 37% плюс НДС в 18%, и создает «зеленый коридор» для закупки масличного сырья из Казахстана – подсолнечника, рапса, сои, льна, сафлора – по импортной таможенной ставке в 0% и всего 2% НДС. Понятное дело, что наша страна должна быть заинтересована не в том, чтобы продавать сырье, а в том, чтобы производить из этого сырья конечный товар и получать при том же объеме перевозок намного большую прибыль.

Как прокомментировали эти показатели в правлении Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК), «потенциал экспорта масложировой продукции из Казахстана в Китай на ближайшие три года оценивается на уровне 300 млн долларов», но для осуществления имеющихся возможностей «необходимо решить проблемы в логистической сфере». То есть поставленная президентом перед правительством в послании задача продвигать экспорт, расширять его географию и наращивать масштабы может быть решена на самом деле совсем небольшими усилиями и средствами.

Это именно то, о чем говорит Касым-Жомарт Токаев в послании: «Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Задача – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку».

Об этом же говорят аналитики Евразийского банка развития, выпустившие в прошлом году доклад о степени самообеспечения продовольствием в ЕАЭС.

«Продовольствие – новая нефть: политическое значение экспорта продуктов питания будет расти. Сначала под влиянием пандемии коронавируса и мер по борьбе с ней, позже – по причине резкого усиления геополитической напряженности, санкций, разрушения глобальных логистических цепочек и тому подобного. Цены на продовольствие уже превысили исторические максимумы, находятся на «неизведанной территории» и, несмотря на некоторое снижение со второй половины 2022 года, остаются существенно выше уровня 2021 года», – отмечают аналитики ЕАБР.

В этой связи именно для Казахстана текущая ситуация «может стать временем возможностей», поскольку, по прикидкам авторов, исследования ЕАБР наша республика «могла бы производить значительно больший объем агросырья и больше на нем зарабатывать», а «незадействованный экспортный потенциал Казахстана оценивается в 41,2%».

И наибольший прирост тут может дать продукция из зерновых. «Точками роста в плане экспорта также могут стать масложировая отрасль и молочное скотоводство», – отмечают аналитики Евразийского банка развития.

К аналогичным выводам приходят авторы исследования «Состояние, вызовы и перспективы масложировой индустрии Казахстана в контексте евразийской интеграции», опубликованного в этом году: «Казахстан может полностью обеспечивать потребности населения в растительных маслах за счет собственного производства. В соответствии с расчетами Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ, уровень самообеспеченности республики этой продукцией с учетом национальной нормы потребления, составляющей 12 килограммов на человека в год (идентично норме потребления растительных масел, установленной в России), является самым высоким среди основных групп продовольственных товаров. В отдельные годы он превышал 200%. Высокое значение индекса самообеспеченности характеризует значительный экспортный потенциал республики по поставкам растительных масел».

Сектор масложировой промышленности и аграрного хозяйства уже ставил рекорды в прошлом – буквально за десятилетие Казахстан перешел из десятки крупнейших импортеров подсолнечного масла в десятку его крупнейших экспортеров.

В целом масложировая отрасль стоит на двух столпах: растительных и животных жирах. Поэтому кроме жиров и масел растительного происхождения у нас также есть огромный потенциал в переработке сырья животного происхождения. По данным Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в 2022 году забито в хозяйстве или реализовано на убой скота и птицы во всех категориях хозяйств – 2 166 тыс. тонн в живом весе, из которых около половины – 1 023 тыс. тонн – говядина, 312 тыс. тонн баранины. Это примерно 5,2 млн овец и 2 млн голов КРС.

Мясные продукты – главный источник животного жира. Если мы сегодня ставим перед собой амбициозные задачи по наращиванию поголовья скота, то было бы странно заранее ограничивать свои возможности по мясной переработке на основании преувеличенной опасности трансжиров, к потреблению которых мы имеем тысячелетнюю привычку. Почему Италия не стесняется защищать свою национальную кухню от ограничений ВОЗ, а мы готовы так легко отказаться от своих традиционных растительных и животных жиров, на которых выросли многие поколения жителей Великой степи?

Общее содержание жира в мясе может составлять от 1 до 50%. При соответствующей переработке субпродуктов на мясокомбинатах, убойных пунктах и площадках или мясоперерабатывающих предприятиях имеется огромная возможность для производства комбижиров и спредов, маргаринов и другой продукции. Это сырье в Казахстане сегодня не используется «благодаря» поддержке пальмовой продукции и искусственному запрету Техрегламентом ЕАЭС отечественной масложировой продукции из-за наличия трансизомеров, которые встречаются в том числе в натуральном жире животных.

Между тем это направление – крайне перспективное для мясной переработки в связке с масложировой отраслью. Соединение животных и растительных жиров дает полезные натуральные продукты с родным для нашего региона и культуры приятным вкусом. Республика вполне могла бы уже завтра выпускать свое «курдючное» столовое масло и маргарины. Для этого нам просто необходимо пересмотреть упомянутый Техрегламент, который искусственно заставляет нашу промышленность отказываться от отечественного растительного и животного сырья, обрекая на сырьевую зависимость от зарубежья. Казахстан может и должен пересмотреть подход к трансжирам, тем более что и в ЕС не существует таких тотальных запретов на них, как это предусмотрено Техрегламентом ЕАЭС. Та же Норвегия стала лидером по переработке вторичного сырья своей национальной кухни – рыбьего жира и использует его в качестве сырья для своей масложировой промышленности. Что мешает нам отменить запреты на использование своих традиционных источников получения жиров для казахской кухни?

Возвращаясь к растительным маслам, вновь обратимся к упоминавшемуся исследованию «Состояние, вызовы и перспективы масложировой индустрии Казахстана в контексте евразийской интеграции», где подчеркивается, что из-за недостаточной защиты внутреннего рынка наша страна, «несмотря на высокие показатели самообеспеченности растительными маслами… остается импортером масложировой продукции». Ну и следуют выводы экспертов: «Такая ситуация свидетельствует о целесообразности наращивания производства семян подсолнечника в республике и реализации мер по стимулированию переработки сырья на отечественных предприятиях не только для увеличения экспорта, но и с целью замещения импорта подсолнечного масла и готовых продуктов из жиров».

При нашем внутреннем потреблении в 335 тыс. тонн масложиров в год сейчас многие отечественные переработчики масличного сырья думают не об экспансии на внешние рынки, а банально борются за свою долю на внутреннем рынке, противостоят агрессивной и нечестной конкуренции со стороны импортеров пальмового масла, по непонятной причине поддерживаемых НПП «Атамекен».

В целом же, отталкиваясь от вышеуказанных цифр внутреннего потребления масел и жиров, Казахстан, если бы он защитил свой внутренний рынок от агрессивного продавливания импорта «пальмы», мог бы позволить себе построить не один десяток заводов по переработке отечественного сырья растительного и животного происхождения.

Вместо расширения своего производства ведущие казахстанские компании масложирового сектора вынуждены искать защиту в связи с искусственными ограничениями их деятельности, так как запрет трансизомеров выгоден только тем странам, которым есть чем их заменить – рыбой, пальмовыми маслами и жирами, импортированными через морские порты.

И это уже не говоря о том, что только ставка на свое сырье может обеспечить стране продовольственную безопасность и создать прочную основу для роста экспортного потенциала в этой области. Сейчас же выходит, что мы производим (по результатам прошлого года) 482 тыс тонн масел, экспортируем 307 тыс. тонн, но импортируем 159 тыс. тонн жиров и масел – главным образом «пальмы» и ее фракций. При том что мы могли бы самостоятельно закрывать потребление и расширять экспорт в десятки раз за счет Китая и других соседей.

К примеру, Иран импортирует ежегодно до 50 тыс. тонн маргарина. Даже существующие масштабы выращивания масличных культур Казахстана это позволяют. Так, к примеру, урожай 2022 года по льну, рапсу, подсолнечнику, сое и сафлору суммарно по результатам прошлого года дал 3 млн тонн маслосемян, из которых в Казахстане было переработано всего лишь 1,2 млн тонн. Иными словами, даже без расширения полей под масличные культуры мы имеем запас роста для масложировой промышленности в 60% от нынешнего уровня. И, самое главное, 3 млн тонн сырья – это примерное количество, которое способны переработать уже имеющиеся производственные мощности казахстанских маслозаводов. Это же касается и экспорта, согласно оценке Центра международной торговли, «в существующих условиях нереализованный Казахстаном потенциал по экспорту основных видов масложировой продукции составляет 133 млн долларов». Следует добавить, что с учетом замены импорта и увеличения переработки можно достичь 1,250 млн тонн растительных масел и жира на сумму 1,3 млрд долларов.

То есть можно просто не отдавать на экспорт сырье (как это не стесняется делать большинство развитых стран мира) и полностью перерабатывать его в Казахстане, параллельно снижая импорт, просто за счет уже существующих ресурсов аграрного и промышленного секторов! Далее, если же мы будем стимулировать масличные культуры и животноводство параллельно с поддержкой отечественной переработки и защитой внутреннего рынка от импортеров, то в обозначенные главой государства три года вполне можно нарастить производство в масложировой сфере в несколько раз.

Подтверждением тому может служить рост объемов масложировой отрасли в 2006–2016 годы на 400%. Настолько же мы укрепим свою продовольственную безопасность, сочетая ограничения на вывоз сырья, развитие его переработки внутри страны и постепенное вытеснение хотя бы конкурирующего с нашими масложирами импортного сырья продуманными протекционистскими мерами. Переработка продукции казахстанского аграрного сектора внутри Казахстана – это еще и важная стабилизационная экономическая мера, поскольку замещает иностранное сырье и продукцию, вместе с которыми мы импортируем и чужую инфляцию.

Резюмируя вышесказанное, еще раз подчеркнем: масложировой сектор не только выпускает товар с высокой добавленной стоимостью для внутреннего и внешнего рынков, но также является еще и очень емким по трудоустройству, потреблению услуг и товаров местного происхождения сегментом отечественной экономики. Очень удобно, что в этой отрасли уже есть «критическая масса крупных игроков», о необходимости наличия которой говорится в послании главы государства. Точно так же глубокая переработка молока и зерна тоже уже обозначена президентом РК как приоритетное и перспективное направление для перерабатывающего сектора. Государственное видение и возможности масложирового бизнеса сошлись в этой точке роста практически идеально, превращая ее в наиболее перспективную для решения задач, поставленных в нынешнем послании президента. Вопрос остался за малым – отказаться от искусственно навязанных нам извне запретов ЕЭК, сдерживающих развитие перерабатывающей индустрии Казахстана.