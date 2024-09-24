«Таза Қазақстан»: жители Алматинской области включились в уборку улиц

В рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» активно участвуют госучреждения, частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, а также депутаты маслихатов

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Масштабная экологическая программа «Таза Қазақстан» продолжается в Алматинской области. Большое количество местных жителей вышли убрать мусор на улицах, в парках и скверах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой акимат региона

В Конаеве на берегу Капчагайского водохранилища прошли работы по очистке пятого пляжа озера. Более 100 местных жителей активно включились в мероприятие, помогая очистить берега. Для проведения уборки использовались самосвал и трактор.

После завершения субботника участники организовали челлендж на свежем воздухе. В мероприятиях, приуроченных к акции, приняли участие более 50 человек. Участникам вручили символические призы, что стало приятным завершением экологического события и добавило празднику веселья и мотивации.

В поддержку программы «Таза Қазақстан» выступил председатель Совета ветеранов Конаева Базарбай Оралбаев.

«Чистота нашей земли, красота природы, – это большая ценность. Призываю всех поддержать экологическую программу «Таза Қазақстан», – подчеркнул он.

В Масакском сельском округе Енбекшиказахского района прошла санитарная очистка улиц. Здесь также жители активно участвовали в уборке.