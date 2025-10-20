Масштабная реновация больниц продолжается в Казахстане

Здравоохранение,Медицина
276
Дана Аменова
специальный корреспондент

За три года откроется свыше 70 профильных отделений

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане реализуется масштабная программа реновации 34 областных больниц, направленная на развитие терапевтических профилей и повышение доступности специализированной медицинской помощи населению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, проект охватывает шесть направлений: открытие терапевтических отделений, создание центров компетенций, развитие телемедицины, запуск симуляционных центров, обучение медицинских кадров и обновление оборудования.

«В течение трех лет в 17 регионах страны планируется открыть 71 профильное отделение (кардиология, пульмонология, эндокринология, гастроэнтерология, ревматология, гематология, нефрология, детство) на 2 544 койки, из которых 2 148 взрослых – за счет перепрофилирования существующего фонда. Больше всего новых коек появится в Туркестанской (828), Акмолинской (338), Актюбинской (285), Атырауской (243) и Алматинской (180) областях. В рамках проекта также планируется открытие 17 симуляционных центров, модернизация 19 центров телемедицины и обучение 430 медицинских работников региональных больниц», – сказано в публикации.

Главная цель реновации состоит в том, чтобы жители всех регионов Казахстана могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь у себя в области, не выезжая за пределы региона.

#Минздрав #больницы #реновация #продолжение

Популярное

Все
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Правительство расширило перечень приоритетных IT-направлений
Они учат мечтать и действовать: в Рудном заработала школа нового поколения
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
Районный депутат подозревается в хищении 2 млрд тг на соцпроекты в ВКО
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая печатные СМИ выпускаются на шести языках
Премьера фильма о подвиге Газиза Байтасова стартует в казахстанских кинотеатрах
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Казахстанское кино становится популярным на мировых экранах
Реализацию задач Президента по цифровой трасформации обсудили в Сенате
В отдаленных казахстанских селах предоставят высокоскоростной доступ к Интернету
Сборная Марокко впервые в истории стала победителем МЧМ
2,6 млн лампад одновременно зажгли в Индии
Олжас Бектенов обсудил с IT-специалистами стартапы в соцсфере и промышленности
Масштабная реновация больниц продолжается в Казахстане
Сборная Казахстана завоевала бронзу Кубка мира по волейболу сидя
Иностранная компания незаконно владела землями в элитной части Алматы
Геймификация, идеи и интеллект: педагоги нового поколения поделились опытом
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
В ВКО за три дня задержали 18 нетрезвых водителей
Всемирный конгресс по инклюзивному образованию пройдет в Казахстане
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Когда поднимут отечественную фармацевтику
В Уральске пройдут мастер-классы южнокорейских врачей
Врачи Казахстана и Узбекистана провели совместную операцию …
Век на страже здоровья

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]