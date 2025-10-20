За три года откроется свыше 70 профильных отделений

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане реализуется масштабная программа реновации 34 областных больниц, направленная на развитие терапевтических профилей и повышение доступности специализированной медицинской помощи населению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, проект охватывает шесть направлений: открытие терапевтических отделений, создание центров компетенций, развитие телемедицины, запуск симуляционных центров, обучение медицинских кадров и обновление оборудования.

«В течение трех лет в 17 регионах страны планируется открыть 71 профильное отделение (кардиология, пульмонология, эндокринология, гастроэнтерология, ревматология, гематология, нефрология, детство) на 2 544 койки, из которых 2 148 взрослых – за счет перепрофилирования существующего фонда. Больше всего новых коек появится в Туркестанской (828), Акмолинской (338), Актюбинской (285), Атырауской (243) и Алматинской (180) областях. В рамках проекта также планируется открытие 17 симуляционных центров, модернизация 19 центров телемедицины и обучение 430 медицинских работников региональных больниц», – сказано в публикации.

Главная цель реновации состоит в том, чтобы жители всех регионов Казахстана могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь у себя в области, не выезжая за пределы региона.