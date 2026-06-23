Масштабную схему с фальшивыми онлайн-займами раскрыли в ЗКО

МФО, оформившая кредиты на 70 человек, находится под следствием
В Западно-Казахстанской области расследуются уголовные дела, связанные с незаконным оформлением онлайн-кредитов с использованием информационных систем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа
Как уточняется, 4 февраля 2026 года неустановленное лицо через микрофинансовую организацию незаконно оформило кредит на имя гражданина РК.
Было установлено, что потерпевший не предоставлял свои биометрические данные для получения онлайн-кредита.
Вместо этого мошенническим путем были использованы данные третьего лица.
Аналогичным образом неустановленные лица через другую микрофинансовую организацию незаконно оформили кредит на гражданина страны и перевели деньги через счета дропперов другим лицам.
«От преступных действий, совершенных с использованием микрофинансовой организации, пострадали 70 граждан. В настоящее время проводится досудебное расследование. В этой связи прокуратура призывает граждан соблюдать меры предосторожности и обеспечивать сохранность своих персональных данных», – говорится в публикации.