Масштабную схему с фальшивыми онлайн-займами раскрыли в ЗКО

МФО, оформившая кредиты на 70 человек, находится под следствием

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Западно-Казахстанской области расследуются уголовные дела, связанные с незаконным оформлением онлайн-кредитов с использованием информационных систем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Как уточняется, 4 февраля 2026 года неустановленное лицо через микрофинансовую организацию незаконно оформило кредит на имя гражданина РК.

Было установлено, что потерпевший не предоставлял свои биометрические данные для получения онлайн-кредита.

Вместо этого мошенническим путем были использованы данные третьего лица.

Аналогичным образом неустановленные лица через другую микрофинансовую организацию незаконно оформили кредит на гражданина страны и перевели деньги через счета дропперов другим лицам.