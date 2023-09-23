Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды

Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства

Специалисты назвали возможную причину массовой гибели рыбы кефали в местности «Севрюжья коса» Исатайского района Атырауской области, передает Kazpravda.kz.

«По предварительным данным, гибель рыбы произошла в результате сгонно-нагонных явлений в Каспийском море, в результате которых вода уходит на значительные расстояния от берега вглубь моря. Отмечаем, что на Каспийском море периодически наблюдаются сгонные явления, то есть вода отступает на несколько десятков километров, от 5 до 25 км, и рыба при резком сгоне водных масс остаётся в углублении с небольшим объемом воды», – говорится в сообщении Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Аналогичный факт был зафиксирован на Каспийском море в сентябре 2022 года.

В настоящее время проводится сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм. Общий вес собранной рыбы составил 1 тонна 380 килограммов.

Специалистами департамента экологии по Атырауской области были отобраны пробы почвы. Из-за сильного разложения рыбы произвести отбор проб для лабораторных исследований не удалось.

Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия была зафиксирована 18 сентября при проведении рейдовых мероприятий.