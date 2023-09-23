Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды

Происшествия
327
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Общий вес собранной рыбы, по данным Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, составил 1,4 тонны.

Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства

Специалисты назвали возможную причину массовой гибели рыбы кефали в местности «Севрюжья коса» Исатайского района Атырауской области, передает Kazpravda.kz.

«По предварительным данным, гибель рыбы произошла в результате сгонно-нагонных явлений в Каспийском море, в результате которых вода уходит на значительные расстояния от берега вглубь моря. Отмечаем, что на Каспийском море периодически наблюдаются сгонные явления, то есть вода отступает на несколько десятков километров, от 5 до 25 км, и рыба при резком сгоне водных масс остаётся в углублении с небольшим объемом воды», – говорится в сообщении Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Аналогичный факт был зафиксирован на Каспийском море в сентябре 2022 года.

В настоящее время проводится сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм. Общий вес собранной рыбы составил 1 тонна 380 килограммов.

Специалистами департамента экологии по Атырауской области были отобраны пробы почвы. Из-за сильного разложения рыбы произвести отбор проб для лабораторных исследований не удалось.

Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия была зафиксирована 18 сентября при проведении рейдовых мероприятий.

#Атырауская область #Каспий #Каспийское море #массовая гибель рыбы

Популярное

Все
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Доходность пенсионных активов ЕНПФ обогнала инфляцию впервые за полтора года
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Юлия Путинцева не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Гуанчжоу
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
Свыше 500 недоношенным детям удалось спасти зрение в Казахстане
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Более 100 млн доз вакцины от COVID-19 оказались непригодны в Испании
Токсичные водоросли заполонили крупнейшее пресноводное озеро Британии
Более 120 тонн гуманитарной помощи направил Катар в пострадавшую от наводнений Ливию
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
В Астане перекроют несколько участков дорог
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Последствия разрушительного землетрясения показали в Марокко с воздуха
В Туркестане состоялось заседание СМВД государств - участников СНГ
Популярный базар горел в Стамбуле
Когда восстановят связь и телевещание в Казахстане
Назначен председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам
В рамках проекта “Ауыл аманаты” сельчанам выделяют микрокредиты
Оказать финансовую помощь фермерам поручил Токаев
Более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана в Канаде
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Казахстане
Саудовская Аравия направила гумпомощь пострадавшим от наводнения в Ливии
Ярмарка сельхозпроизводителей Кызылординской области началась в Астане
Дни якутского кино пройдут в Алматы
Тушивший пожары в Измире вертолет рухнул в водохранилище
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской …
4 человека погибли на трассе в ЗКО
15 дней блуждал в степи житель Акмолинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]