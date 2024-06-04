Массовая уборка в рамках «Таза Қазақстан» получила доброе продолжение

Неравнодушные школьники, а также активисты молодежного центра Jetisu Jastary находили, сортировали и сдавали в центры приема пластиковые отходы и макулатуру. Все вырученные от сбора вторсырья средства были направлены на организацию яркого праздника для воспитанников Центра поддержки детей, нуждающихся­ в специальных социальных услугах «Айналайын».

Благодаря старанию волонтеров 45 ребят в возрасте от 3 до 12 лет провели целый день в одном из крупных развлекательных центров Талдыкоргана. Воспитанники детского дома не только весело бегали по лабиринтам, прыгали на батутах, играли и катались на аттракционах, но и вдоволь наелись сладостей. Праздник удался на все сто, говорят довольные мальчишки и девчонки.

– Я очень счастлива, что мы с друзьями провели целый день в таком огромном игровом центре, – делится впечатлениями юная участница праздника Анастасия. – Здесь столько всего интересного! Спасибо всем, кто подарил нам этот праздник.

Однако этим мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей не ограничатся. Как подчеркнул директор КГУ Jetisu Jastary Еркебулан Акболатов, для воспитанников центра «Айналайын» будут организованы походы в кинотеатр и музеи, а также познавательные поездки по местным достопримечательностям. Кроме того, при поддержке спонсоров планируют отправить ребят на отдых у водоемов, чтобы укрепить здоровье детей и, самое главное, подарить им как можно больше положительных эмоций и приятных воспоминаний.