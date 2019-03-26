Массовое ДТП в столице: по меньшей мере 27 человек пострадали, троих в настоящее время оперируют

По меньшей мере 27 человек пострадали в результате ДТП с участием трех автобусов в Нур-Султане, троих из них в настоящее время оперируют, сообщает Kazpravda.kz
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"На данный момент 27 пострадавших, 2 погибших: мужчина 53 года – водитель автобуса, а также женщина 26 лет – пассажир автобуса. 25 человек доставлены в Городскую многопрофильную больницу №2, из них 4 в тяжелом состоянии. 3 пациентов оперируют, 3 пациента находятся в отделении интенсивной терапии", – сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана.
Также сообщается, что в Городскую больницу №1 доставлен 1 пострадавший (фельдшер скорой медицинской помощи – прим. автора), он госпитализирован в отделение нейрохирургии. Еще один фельдшер госпитализирован в Центральную дорожную больницу с травмой колена, его состояние удовлетворительное. Он отпущен на амбулаторное лечение.
Всего задействованы 22 бригады скорой медицинской помощи, а также 1 бригада ЦМК. Они в настоящее время продолжают работу.
На место происшествия также прибыл аким Нур-Султана Бахыт Султанов.
Напомним, в столице на проспекте Кабанбай батыра произошло крупное ДТП
с участием трех пассажирских автобусов, есть погибшие, еще более 20 человек пострадали.
Момент столкновения автобусов попал на видео
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"Около 9:30 часов на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Улы Дала произошло ДТП с участием трех маршрутных автобусов. В результате происшествия водитель маршрутного автобуса №301 и пассажир данного автобуса скончались на месте. Другие данные выясняются, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", – сообщили в департаменте полиции столицы.