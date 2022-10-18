Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея

Массовое захоронение обнаружили на месте снесенных домов в центре Уральска

Полиция ведет расследование по факту массового захоронения, обнаруженного на месте снесенных домов в центре города Уральска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету «Уральская неделя».

О найденных человеческих останках на месте двух снесенных частных домов в старой части Уральска рассказал в своем видео один из жителей города. Он утверждает, что при сносе старых домов по улице Пугачева экскаватор вырыл до двух десятков черепов и костей.

Как выяснилось, полиция еще 7 октября зарегистрировала дело. Стражи порядка осмотрели место и изъяли кости.

На участке между домами 33 и 34 по улице Пугачева одно из ТОО роет котлован для строительства многоэтажного дома. Весь мусор вывозился в район телецентра, д/о «Зенит», сообщили в полиции.

Полиция в рамках расследования уголовного дела допросила в качестве свидетеля автора снятого видео. Он рассказал, что пришел на место строительных работ для того, чтобы поискать антиквариат – монеты. Но обнаружил человеческие останки и сделал видеозапись на свой мобильный телефон.

В ходе дальнейшего разбирательства был установлен еще один свидетель, который живет в районе телецентра д/о «Зенит». 17 октября он пришел на место разгрузки грузовых автомашин, чтобы набрать израсходованный строительный материал, и обнаружил человеческие останки. Полиция изъяла у этого свидетеля 11 черепов и 323 кости и направила на судебную экспертизу.

По результатам экспертизы по уголовному делу будет принято законное процессуальное решение. Если останкам больше 60 лет, дело будет прекращено, говорят в полиции.

Случаи, когда горожане, копая траншеи для труб, погребов или, закладывая фундамент дома, находят старые захоронения – в Уральске не редкость. В начале XX века в городе действовало 17 церквей, возле которых, как правило, располагались кладбища, 2 молельных дома, 2 монастыря и духовные училища.

 

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