Мать и дочь погибли в Актау после дезинсекции у соседей

К 5 годам лишения свободы осуждён житель Мангистауской области за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, которые привели к смерти двух человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как рассказали в прокуратуре, гражданин Ж. предложил своей знакомой услугу по дезинсекции от насекомых и обработал ее квартиру опасным для жизни ядом первой категории «Квикфос». Последний запрещен к применению в Казахстане.

«В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ алюминий фосфид, из-за чего жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и ее мать, отравились и погибли.

Таким образом, из-за халатности одного человека, другой человек потерял свою жену и дочь», – констатировали в надзорном органе.