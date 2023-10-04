Матч "Астана" – "Виктория Пльзень": время движения автобусов продлят для болельщиков

В Астане продлят время курсирования городских и пригородных маршрутов в день футбольного матча «Астана» – «Виктория Пльзень», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО City Transportation Systems.

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5 октября на стадионе «Астана Арена» столичные футболисты примут чешскую «Викторию Пльзень» в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

«Для удобства болельщиков и максимальной поддержки любимой команды продлевается время курсирования городских и пригородных маршрутов №№ 10, 12, 26, 37, 40, 51, 53, 60 и 303. Таким образом, после игры можно будет беспрепятственно добраться до места назначения», – отметили в CTS.