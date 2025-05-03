Маулен Ашимбаев: "Казахстан должен осваивать новые рынки"

Сенат
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"Внешняя торговля, тарифы и продвижение казахстанского экспорта": увидел свет новый выпуск подкаста Taldau Talks, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

На YouTube-канале Сената опубликован новый выпуск подкаста Taldau Talks, посвященный вопросам внешнеторговой повестки и продвижения казахстанского экспорта. В центре внимания – глобальные тарифные тренды, поддержка отечественных экспортеров, а также развитие логистических цепочек и транспортной инфраструктуры.

Ведущим и модератором подкаста традиционно выступил председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев. Участие в обсуждении также приняли министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, президент группы компаний «Шин-Лайн» Андрей Шин и партнер KPMG Кавказ и Центральная Азия Болат Мынбаев.

В ходе дискуссии участники охватили широкий круг тем – от протекционистской политики США и изменений в глобальных логистических цепочках до практических шагов по укреплению позиций казахстанских производителей на внешних рынках.

Как отметил председатель Сената, Казахстан должен быть страной, ориентированной на экспорт, а отечественным компаниям необходимо становиться глобальными игроками.

"Для того, чтобы наши компании росли, чтобы мы становились одними из лидеров в экономическом, инновационном, технологическом плане, мы должны осваивать новые рынки. Очень важно, чтобы мы видели возможности, которые сегодня открываются, и чтобы государство помогало нашим компаниям использовать эти возможности. Государственная поддержка должна быть понятной, эффективной и способствовать закреплению отечественных производителей на зарубежных рынках", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В ходе подкаста собеседники озвучили профессиональные рекомендации по расширению торговых связей и экспортных стратегий, а также высказались по вопросам увеличения доли продукции с добавленной стоимостью, обеспечения внутреннего бесперебойного производства и формирования устойчивой экспортной инфраструктуры.

Посмотреть подкаст полностью можно по ссылке: https://youtu.be/yXdnv4_yHOI

#экономика #Маулен Ашимбаев #Taldau Talks

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