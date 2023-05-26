Маулен Ашимбаев поднял проблемы дефицита воды в Туркестанской области

Фермеры южных регионов Казахстана сталкиваются с нехваткой поливной воды. Председатель Сената Маулен Ашимбаев на заседании палаты поднял проблемы фермеров и обратился к представителям профильных министерств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба акима Мактааральского района

В ходе заседания палаты депутаты Сената заслушали информацию министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева об использовании орошаемых земель и внедрении водосберегающих технологий.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев рассказал о проблеме жителей Туркестанской области и акцентировал внимание на ситуации, складывающейся с трансграничной рекой Сырдарья.

«Недавно в Сенате прошло заседание Совета по взаимодействию с маслихатами. На нем наши коллеги из Туркестанской области подняли вопросы, волнующие жителей Жетысайского и Мактааральского районов. Основным вопросом является уменьшение объема воды, поступающей по каналу «Достык». Например, по соглашению, подписанному с соседними странами, в нашу страну должно поступать 40 кубометров воды в секунду, а на сегодняшний день есть сведения, что этот показатель составляет лишь порядка 25 кубометров», – отметил спикер палаты.

Кроме того, Маулен Ашимбаев отметил, что уровень развития сельского хозяйства, являющегося важным компонентом экономики в южных регионах страны, тесно связан с объемом воды, поступающей из соседних государств. Спикер палаты отметил, что нерешенная проблема вызывает недовольство аграриев региона, и в этой связи призвал профильные государственные органы активизировать процесс решения указанных проблем.