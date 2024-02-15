Маулен Ашимбаев предложил привлечь частные инвестиции в КТЖ

Его позиция была озвучена в связи с ответом главы Минтранспорта Марата Карабаева на депутатский запрос по деятельности АО «Қазақстан темір жолы», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Как отметил Маулен Ашимбаев, объемы работы и нагрузка растут. И той работы, которую сегодня проводит КТЖ, уже недостаточно. Поэтому назрела необходимость в привлечении сторонних игроков – частных компаний. Нужны инвестиции для модернизации магистральных ж/д сетей и решения других актуальных проблемы отрасли.

– Мы какую сейчас проблему в КТЖ видим, что нужно инвестировать дальше. Инвестировать в покупку вагонов, локомотивов, в модернизацию магистральных железнодорожных сетей. Где-то КТЖ не успевает с возросшим объемом перевозок. Конечно, КТЖ работает, и локомотивы покупаете, и вагоны обновляете, но и этого не хватает. То есть, если не хватает ресурсов, если компания не успевает все модернизировать, значит, нужно дополнительные силы привлекать? Логика же в этом. Дополнительные силы – это частный сектор, частные компании. Здесь какое видение? Пока мы все видим, слышим о том, что все будет государственное, и даже те новые две компании будут с участием государства. Какая стратегия в отношении привлечения частных компаний в отрасль? – задался вопросом Маулен Ашимбаев, выслушав ответ министра транспорта РК Марата Карабаева.

Спикер Сената усомнился в целесообразности двухступенчатого подхода по реформированию отрасли магистральных железнодорожных сетей, что может вызвать затягивание темпов модернизации отрасли.

Министр в свою очередь отметил, что двухступенчатый подход реформирования является своеобразным тестированием, чтобы проанализировать динамику изменений. Касательно привлечения частных компаний, Марат Карабаев поддержал предложение председателя палаты и уточнил, что такое взаимодействие предусмотрено.

Отметим, на заседании палаты был заслушан устный ответ министра транспорта РК Марата Карабаева на депутатский запрос сенаторов касательно деятельности АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». Недовольство депутатов тогда вызвало нарушение экспортных перевозок и создание неравных конкурентных условий.

Кроме того, депутат мажилиса Мукаш Искандиров констатировал, что КТЖ своей деятельностью препятствует развитию экспортного потенциала страны.