КТЖ препятствует развитию экспортного потенциала страны – депутат Мажилиса

Экономика
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Депутат Мажилиса Мукаш Искандиров констатирует, что КТЖ своей деятельностью препятствует развитию экспортного потенциала страны. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Депутат напомнил, что в своем послании народу Казахстана глава государства отметил, что в условиях нарастающей глобальной конкуренции и переориентации товарных потоков, особое значение обретает сбытовая политика. Одной из мер стимулирования экспорта во всех странах является государственное регулирование тарифов на услуги грузовых железнодорожных перевозок, в том числе с применением льготных тарифов. 

По его словам, в нашей стране идет динамика повышения тарифов национальным перевозчиком АО «НК «Қазақстан темір жолы». С 2016 года железнодорожные тарифы на перевозки грузов в Казахстане выросли более чем в 2 раза. Только в  2023 году железнодорожные тарифы на перевозки грузов повышались трижды. В 2024 году состоялось повышение на магистральную железнодорожную сеть (МЖС) на 5%, дополнительно заявлено повышение тарифа на локомотивную тягу на 35%.

– Но поданная в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики заявка КТЖ на рост ценовых пределов на услуги МЖС (повышающие коэффициенты к утвержденным тарифам) для экспортных перевозок – в 3,89 раза в 2024 году, и в 4,42 раза - в 2025 году, вызывает глубокую обеспокоенность отечественных экспортеров и создает им высокие риски снижения конкурентоспособности, потери рынков сбыта и остановки их производств. Это прямо противоречит задачам, которые озвучил президент в своем послании. Учитывая, что в общем тарифе на ЖД перевозки МЖС занимает в среднем 60%, его увеличение приведет к увеличению общего тарифа в 2,3-2,7 раза! Это даже не процентное увеличение, а кратное! – возмутился депутат. 

Искандиров подчеркнул, что подача заявки на повышающие коэффициенты стала возможной благодаря введению в действие приказа министра национальной экономики от 27 ноября 2023 года, где добавлен позволяющий КТЖ  применять повышающий коэффициент с целью «получения доходов для возврата основного долга по привлеченным кредитным ресурсам для реализации мероприятий, направленных на расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемых услуг, обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности и повышения качества предоставляемых услуг, не учтенных в составе тарифа».

– Такая норма приказа по сути противоречит ст. 26 Конституции РК «Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом» и пп.1 п.2 ст.16 Закона «О естественных монополиях», где затратный метод тарифного регулирования предусматривает ограничение видов и размеров затрат, учитываемых в тарифе, с учетом их экономической обоснованности. Согласно сведений КТЖ в поданной заявке на установление максимальных индексов к тарифам МЖС, предполагается получить доход от МЖС по экспортных перевозкам с учетом повышающего коэффициента в размере 535 075 511 тыс.тенге, вместо 137 027 972 тыс.тенге, заявленных при утверждении основного тарифа МЖС. За счет этого дохода предполагается погашение основного долга в размере 179 631 766 тыс.тенге. Почему отечественные экспортеры должны принимать на себя обязательства по кредитным ресурсам КТЖ, не учтенных в составе тарифа? Если погашение основного долга не включено в тариф, значит оно не связано с целевой деятельностью? – задался вопросами мажилисмен.  

Также он спрашивает, как правительство контролирует кредитную нагрузку национального перевозчика, в том числе привлечение заемных средств, которые потом оказываются неучтенными в тарифах и их последующее погашение и просит предоставить информацию о целевом использовании кредитных ресурсов, не связанных с целевой деятельностью, и о реализации этих проектов, на которые были привлечены эти заемные средства.

– Логика столь кратного повышения тарифов выглядит довольно странно ввиду последних заявлений руководства КТЖ о четырехкратном росте прибыли компании за предыдущий год к уровню 2022 года, а также о принятых решениях о предоставлении скидок на транзит грузов иностранных отправителей по территории Казахстана на 2024 фрахтовый год, направленные КТЖ-Грузовые перевозки всем железнодорожным администрациям в декабре 2023 года. При этом предусмотренные в вышеуказанном приказе механизмы предоставления скидок к предельному уровню тарифов по заявлению потребителей создают основу для еще большей коррупционной деятельности Национальной железнодорожной компании, так как руководство КТЖ получает право решать судьбу экспорта той или иной отрасли экономики, - считает депутат. 

Он отметил, что приказ и другие его нормы, регулирующие применение предельных индексов, приняты МНЭ при полном отсутствии расчетов влияния последствий для грузоотправителей и экономики РК, без учета позиций НПП и бизнеса. Он недоумевает, как, перед принятием вышеуказанных правил, проводился расчет возможного воздействия на экономику и была ли сделана экспертиза на наличие коррупционных рисков?

– Прошу правительство рассмотреть возможность приостановить действие приказа министра национальной экономики  до проведения полного анализа воздействия этих норм и целесообразности их применения. Непрозрачность процессов КТЖ между перевозочными функциями и функциями Национального оператора инфраструктуры, бесконтрольное наращивание кредитной нагрузки, непрогнозируемое для бизнеса повышение тарифов, закрытость стратегических планов, а также запланированный на 2025 год выход КТЖ на IPO, усугубляют ситуацию с обеспечением экономики страны качественными железнодорожными услугами, повышают риски не вывоза казахстанской продукции, дестимулируют привлечение инвесторов и новых грузопотоков на вновь создаваемые объекты инфраструктуры, - сказал депутат. 

Мукаш Искандиров обращает внимание правительства на необходимость скорейшего реформирования КТЖ путем отделения функций национального перевозчика от функций Национального оператора инфраструктуры, с передачей компетенции управления Национальным оператором инфраструктуры - в ведение министерства транспорта РК.

#депутат #КТЖ #депутатский запрос #критика #экспортный потенциал

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