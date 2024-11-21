Спикер Сената: Ключевой вопрос – не переплачивать за проекты ГЧП

На заседании он затронул вопрос о важности сохранения баланса между интересами государства и инвестора, не нагружая бюджет. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы ГЧП стало обременительной формой бюджетного финансирования. Чтобы этого не произошло, по мнению спикера Сената, важно совершенствовать механизмы и усилить контроль.

«Сегодня переплата по проектам ГЧП составляет порядка 40%. Соответственно, это все имеет накопительный эффект на бюджет. Сейчас обязательства государства по проектам ГЧП составляют более 2 триллионов тенге. Конечно, нужно строить, но не нужно переплачивать. Складывается такое ощущение, о чем депутаты говорят, что ввиду несовершенства механизма, непрописанности всех механизмов, контроля, сегодня по многим проектам идет переплата со стороны государства. Это все отражается на расходной части бюджета. В этом вопрос. Надеемся, что начатая в этом направлении работа приведет к конкретным результатам», – подчеркнул он.