Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с представителями Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые прибыли в Казахстан в качестве международных наблюдателей на референдум по Конституции, сообщает Kazpravda.kz

В ходе беседы с представителями Межпарламентской Ассамблеи СНГ спикер Сената подробно остановился на ключевых положениях проекта нового Основного закона. Речь шла об ориентирах дальнейшего развития, включая человеческий капитал, укрепление государственности, Независимости и суверенитета, а также сохранение внутриполитической стабильности и общественного согласия.

«Главной особенностью новой Конституции является человекоцентричность – приоритетное внимание к правам и интересам граждан. Эта инициатива становится ключевым элементом государственной политики Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В целом нынешняя конституционная реформа стала самой открытой и инклюзивной за всю историю независимого Казахстана. Ключевая цель этих стратегических преобразований – комплексная перезагрузка государственной системы управления в рамках формулы «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Окончательное решение по принятию Новой Конституции будет принято нашими гражданами на республиканском референдуме 15 марта. Это является действенным свидетельством демократического характера политической системы страны», – сказал он.

В свою очередь международные наблюдатели подчеркнули важность организации проведения референдума в Казахстане на высоком уровне в соответствии с законами Казахстана и международной практикой, а также рассказали о планах по мониторингу референдума.