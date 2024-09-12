Маулен Ашимбаев выступил на II межпарламентском форуме государств Центральной Азии

Делегация парламента Казахстана во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым приняла участие в работе II Межпарламентского форума государств Центральной Азии «Роль парламента и представительных органов власти Центральной Азии в социально-экономическом развитии региона», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Кроме того, председатель палаты обсудил актуальные вопросы укрепления регионального сотрудничества в ходе двусторонних встреч со спикерами палат парламента стран Центральной Азии.

Приветствуя участников центральноазиатского межпарламентского форума, Маулен Ашимбаев подчеркнул важность работы этой площадки для обсуждения общей повестки региона, постановки совместных целей, задач и поиска путей их достижения.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет приоритетное внимание развитию эффективного диалога и выстраиванию конструктивного взаимодействия между нашими братскими странами. Сегодняшняя встреча подчеркивает общую решимость укреплять наш диалог, используя потенциал парламентской дипломатии в целях социально-экономического развития всего региона. С момента проведения первого форума в Туркестане в феврале прошлого года мы достигли значительных успехов в развитии нашего сотрудничества. Туркестанская декларация заложила основу для укрепления межпарламентских связей и определила ключевые направления дальнейшего развития наших отношений. Мы активизировали двусторонние визиты и запустили новые механизмы многостороннего регионального взаимодействия. Уверен, сегодняшний форум в Хиве даст дополнительный мощный импульс нашему межпарламентскому сотрудничеству», – сказал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на преодолении ряда современных вызовов. В частности, он призвал участников встречи к консолидации усилий вокруг экономического развития региона, реализации Целей устойчивого развития, укрепления человеческого капитала. Учитывая важность развития регионов, спикер Сената также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества и на уровне местных представительных органов, а также в сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта.

«Наша общая задача – формирование интегрированной модели развития, главной целью которой является повышение уровня жизни жителей центральноазиатского региона. В этой связи видится важным продолжение нашей совместной работы по следующим направлениям. Первое – экономическое развитие и кооперация. Важно продолжать работу по созданию правовой базы для развития общего экономического пространства, расширения торговли и усиления промышленной кооперации. Второе – реализация Целей устойчивого развития ООН. Актуальными вопросами для всех стран региона являются рациональное использование водных ресурсов. Мы поддерживаем инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и созданию водно-энергетического консорциума. Третье – развитие человеческого капитала. Это одна из приоритетных задач Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества, одобренной главами наших государств. Четвертое – расширение сотрудничества на уровне местных представительных органов. Пятое – сотрудничество в сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта», – обозначил Маулен Ашимбаев.

На открытии Форума также выступили председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Шакиев, председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоир Зокирзода, председатель Комитета Меджлиса Туркменистана по экономическим вопросам Гуванчмырат Агаев, спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Каха Имнадзе.

В ходе тематических панельных сессий участники обсудили вопросы дальнейшей активизации деятельности межпарламентских комиссий и групп дружбы, расширение взаимодействия представительных органов власти на местах для контроля над реализацией программ развития регионов, повышения участия женщин-парламентариев и молодежи в решении ключевых социально-экономических вопросов. Участие в панельных сессиях приняли заместитель председателя Сената парламента Казахстана Жакип Асанов, депутаты Сената Али Бектаев, Дархан Кыдырали, Айгуль Капбарова, Алишер Сатвалдиев и Мажилиса Айна Мусралимова, а также председатель Актюбинского областного маслихата Гулкасима Суентаева. Также в рамках форума прошло первое заседание руководителей аппаратов парламентов стран Центральной Азии, в котором от Казахстана принял участие руководитель аппарата Сената парламента Казахстана Максим Споткай.

Кроме того, Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Наряду с расширением межпарламентского сотрудничества особое внимание собеседники уделили вопросам развития кооперационных связей в сфере промышленности, транзитно-транспортной инфраструктуры, а также торговле и энергетики. С учетом новых реалий и вызовов стороны рассмотрели и вопросы комплексного взаимодействия в вопросах обеспечения водно-энергетической безопасности двух государств.

Обмен мнениями по широкому спектру актуальных вопросов состоялся и в ходе двустронней встречи Маулена Ашимбаева с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым. Речь шла, в том числе, о развитии цифровизации, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в водно-энергетической сфере и в рамках международных организаций.

В свою очередь, парламентарии высоко оценили динамику сотрудничества с Казахстаном и выразили уверенность в том, что совместная конструктивная работа парламентариев стран Центральной Азии будет способствовать укреплению стратегического взаимодействия.