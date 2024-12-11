Майора полиции осудили за смерть велосипедиста и его пассажира

В Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам области

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Суд установил, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, на автодороге Актобе - Акжар, не соблюдая боковой интервал, двигаясь со скоростью более 121 км/ч, допустил наезд на велосипедиста и его пассажира, двигавшихся по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении.

Затем подсудимый скрылся с места ДТП. Потерпевшие скончались на месте проишествия.

На судебном заседании мужчина частично признал свою вину. Прокурор просил назначить ему 8 лет лишения свободы, лишить водительских прав пожизненно.

Потерпевшие подсудимого простили, материального ущерба и морального вреда не требовали, назначение наказания оставили на усмотрение суда.

Суд принял во внимание отсутствие судимости и наличие малолетних детей. Однако совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу, признано обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание виновного.

Приговором суда подсудимому назначено 9 лет тюрьмы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Он также лишен специального звания майора полиции. Приговор не вступил в законную силу.