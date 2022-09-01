Мажилис
Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Линника
Мажилис на пленарном заседании прекратил полномочия депутата Мажилиса Андрея Линник, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщил член ЦИК РК Шавкат Утемисов, Андрей Линник подал заявление о досрочном освобождении от полномочий депутата Мажилиса.
«Андрей Линник подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса. ЦИК в соответствии с Конституцией и Законом «О Парламенте и статусе его депутатов» в связи с подачей заявления вносит предложение о досрочном прекращении полномочий», - сказал он.
В свою очередь спикер Мажилиса поблагодарил экс-мажилисмена за продуктивную работу.
«Хочу поблагодарить Андрея Линник за большой вклад в законотворческую работу», - сказал он.