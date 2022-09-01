Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Линника

Мажилис на пленарном заседании прекратил полномочия депутата Мажилиса Андрея Линник, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщил член ЦИК РК Шавкат Утемисов, Андрей Линник подал заявление о досрочном освобождении от полномочий депутата Мажилиса.

«Андрей Линник подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса. ЦИК в соответствии с Конституцией и Законом «О Парламенте и статусе его депутатов» в связи с подачей заявления вносит предложение о досрочном прекращении полномочий», - сказал он.

В свою очередь спикер Мажилиса поблагодарил экс-мажилисмена за продуктивную работу.

«Хочу поблагодарить Андрея Линник за большой вклад в законотворческую работу», - сказал он.