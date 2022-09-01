Мажилис
Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Линника
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании прекратил полномочия депутата Мажилиса Андрея Линник, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщил член ЦИК РК Шавкат Утемисов, Андрей Линник подал заявление о досрочном освобождении от полномочий депутата Мажилиса.

«Андрей Линник подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса. ЦИК в соответствии с Конституцией и Законом «О Парламенте и статусе его депутатов» в связи с подачей заявления вносит предложение о досрочном прекращении полномочий», - сказал он.

В свою очередь спикер Мажилиса поблагодарил экс-мажилисмена за продуктивную работу.

«Хочу поблагодарить Андрея Линник за большой вклад в законотворческую работу», - сказал он.

Популярное

Все
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Указ Президента Республики Казахстан
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Цены давят на бизнес и бюджет
Что произошло с ценами на дизельное топливо?
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
Как «запортачено», так и заплачено
В Усть-Каменогорске мошенник повесил на своих знакомых кредиты на 22 миллиона тенге
В новый учебный год со старыми вопросами
Остался счетчик без методики
Указ Президента Республики Казахстан
Ученики пяти шымкентских школ вынуждены учиться шесть дней в неделю
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября
Гидроресурсы Тургайского края
Медовар из Сырымбета
Конституция: идеи и люди
Премьера в столице
Запас кормов карман не тянет
Северный полюс успеха
Вопросы и ответы
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Плохие дороги: причин не счесть
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Ухаживать бы, а не прикрывать
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Новые принципы и гарантии
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Читайте также

Международное сотрудничество , Мажилис
Уточнен механизм формирования кадрового состава ЕЭК
Правительство , Сенат , Мажилис
Правительство подаст в отставку после выборов депутатов Маж…
Президент , Послания , Мажилис
Выборы депутатов мажилиса и маслихатов пройдут в 2023 году …
Сенат , Мажилис
Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]