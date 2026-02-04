Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении, Соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, было совершено в городе Минск 27 июня 2025 года.
«Основной целью Соглашения является развитие и укрепление торговых связей между странами Евразийского экономического союза и Монголией, а также создание благоприятных условий для продвижения казахстанских товаров на рынок Монголии», - говорится в документе.