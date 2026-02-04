Мажилис ратифицировал торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией

155
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Минторговли и интеграции РК

Как отмечается в заключении, Соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, было совершено в городе Минск 27 июня 2025 года.

«Основной целью Соглашения является развитие и укрепление торговых связей между странами Евразийского экономического союза и Монголией, а также создание благоприятных условий для продвижения казахстанских товаров на рынок Монголии», - говорится в документе.

#мажилис #соглашение #Монголия

Популярное

Все
Фундамент правовой системы государства
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Будет создан деловой совет
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Помогают роботы выпускать кирпич
Обозначены стратегические цели
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
Призыв к консолидации
Деньги на посевную выдали в январе
За счет возвратных средств
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
Увлекательная и полезная разработка
Реновация промышленных площадок
Вырос экспорт мороженого
Инвестиции в здоровье
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
На страже дорожной безопасности
Высокая оценка действий миротворцев
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Пожелаем удачи Елене!
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

В Казахстане запретят работать психологам без специального …
Призыв к консолидации
Будет создан деловой совет
Налоговые условия для организаций лиц с инвалидностью обсуд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]