Мажилисмен Базарбек подозревает, что за поджогом коляски его ребенка стоят владельцы земель в заповедниках

По словам депутата, поступали открытые угрозы, что будут плачевные последствия его деятельности.
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек подозревает, что за поджогом коляски его ребенка стоят владельцы земель на особо охраняемых природных территориях. Об этом он заявил в интервью журналистам в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«Посмотрел камеры, человек заходит в подъезд. Камеры подтверждают, что он поджигает и бросает. Я считаю, это провокация. Не исключаю вероятность, что могут списать на то, что это психически больной человек. Но я считаю это провокацией в связи с моей профессиональной деятельностью. В последнее время я слышал очень много угроз в свой адрес, начиная с работы в качестве замруководителя республиканской земельной комиссии. Мы открыли много проверок в отношении землепользователей, там есть много олигархов. Сейчас проверяем много земель в Алматы и предгорьях Алматы. Естественно, кому-то не нравится это все. Скажу честно, были даже открытые угрозы в мой адрес, что будут плачевные последствия моей деятельности», - встревожен мажилисмен.
Он добавил, что на прошлой неделе на заседании в Мажилисе им был подвергнут критике проект поправок по вопросам лесного хозяйства, в котором была попытка провести норму о выведении земель из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в состав сельских населенных пунктов.
«На прошлой неделе мы развернули такой законопроект, это закон об изменении и дополнении в закон о лесном хозяйстве. (…) Таким образом хотели создать опасный прецедент, когда мы будем переводить земли из состава ООПТ в состав сельских населённых пунктов. Мы знаем, кто за этим стоит - это некоторые люди, скупившие эти земли. Якобы ими движет намерение, что люди нуждаются в узаконивании своих домов, которые ошибочно попали в состав Нацпарков и заповедников. Мы посоветовали им обратиться в судебные органы. Но нет, теперь мы уже полагаем, что за этим стоят какие-то силы, которые скупили эти участки и пытаются через депутатов протащить очень опасный для общества законопроект. Мы это развернули, не дали положительное заключение на заседании комитета. Завтра комитет снова будет рассматривать этот законопроект», - сказал Базарбек.
Напомним, детскую коляску, которая принадлежит семье Бакытжана Базарбека, подожгли 7 сентября. Факт зарегистрирован и расследуется по статье 293 УК РК (Хулиганство).
Сегодня, 11 сентября, в Алматы по подозрению в поджоге коляски депутата Бакытжана Базарбека задержали мужчину 1991 года рождения.