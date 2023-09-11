Мажилисмен Базарбек подозревает, что за поджогом коляски его ребенка стоят владельцы земель в заповедниках

Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам депутата, поступали открытые угрозы, что будут плачевные последствия его деятельности.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек подозревает, что за поджогом коляски его ребенка стоят владельцы земель на особо охраняемых природных территориях. Об этом он заявил в интервью журналистам в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Посмотрел камеры, человек заходит в подъезд. Камеры подтверждают, что он поджигает и бросает. Я считаю, это провокация. Не исключаю вероятность, что могут списать на то, что это психически больной человек. Но я считаю это провокацией в связи с моей профессиональной деятельностью. В последнее время я слышал очень много угроз в свой адрес, начиная с работы в качестве замруководителя республиканской земельной комиссии. Мы открыли много проверок в отношении землепользователей, там есть много олигархов. Сейчас проверяем много земель в Алматы и предгорьях Алматы. Естественно, кому-то не нравится это все. Скажу честно, были даже открытые угрозы в мой адрес, что будут плачевные последствия моей деятельности», - встревожен мажилисмен.

Он добавил, что на прошлой неделе на заседании в Мажилисе им был подвергнут критике проект поправок по вопросам лесного хозяйства, в котором была попытка провести норму о выведении земель из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в состав сельских населенных пунктов.

«На прошлой неделе мы развернули такой законопроект, это закон об изменении и дополнении в закон о лесном хозяйстве. (…) Таким образом хотели создать опасный прецедент, когда мы будем переводить земли из состава ООПТ в состав сельских населённых пунктов. Мы знаем, кто за этим стоит - это некоторые люди, скупившие эти земли. Якобы ими движет намерение, что люди нуждаются в узаконивании своих домов, которые ошибочно попали в состав Нацпарков и заповедников. Мы посоветовали им обратиться в судебные органы. Но нет, теперь мы уже полагаем, что за этим стоят какие-то силы, которые скупили эти участки и пытаются через депутатов протащить очень опасный для общества законопроект. Мы это развернули, не дали положительное заключение на заседании комитета. Завтра комитет снова будет рассматривать этот законопроект», - сказал Базарбек.

Напомним, детскую коляску, которая принадлежит семье Бакытжана Базарбека, подожгли 7 сентября. Факт зарегистрирован и расследуется по статье 293 УК РК (Хулиганство).

Сегодня, 11 сентября, в Алматы по подозрению в поджоге коляски депутата Бакытжана Базарбека задержали мужчину 1991 года рождения.

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