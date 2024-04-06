Мажилисмен о паводках: «Мы много нового узнаем после того, как пройдет разбор полетов»

Депутат Мажилиса Никита Шаталов высказал свое мнение в связи с паводковой ситуацией в Казахстане
«Паводки не кончились, и по словам президента, еще даже не пройден их пик. Это значит, что если акиматы снова займутся перекладыванием ответственности и не предпримут все необходимые меры, то пострадавших будет больше», - сказал депутат Мажилиса Никита Шаталов.
В этом году паводки пришли не только в сельские районы.
«Не видно даже попыток устроить искусственные водохранилища для талых вод, которые потом очень пригодились бы летом: я видел лишь то, что вдоль дорог топит сами сельхозугодья», - отметил он.
Президент в своей речи четко зафиксировал факт не только финансовых, но и политических потерь.
«Эти паводки не свалить на «старый Казахстан», как это было, допустим с авариями на ТЭЦ. Здесь уже не досмотрели те, кто отвечает за территории. Не провели в достаточной степени профилактические мероприятия, не посмотрели прогнозы, которые, между прочим были, не послушали экспертов. Поэтому и возникла эта "100% готовность к паводкам", которая обернулась эвакуацией людей и имущественными потерями. И сейчас главная задача – сделать так, чтобы в скором времени все потери были компенсированы», - продолжил депутат.
Но самое плохое, по его словам, то, что ни в случае с отопительным сезоном, ни в случае с паводками «у нас нет достаточного количества специалистов, которые могли бы спрогнозировать чрезвычайные ситуации и заняться подготовительной работой, чтобы превратить потенциальный паводок если не в собственную выгоду, то хотя бы в то, что происходит вдали от людей и дорог».
«Эта проблема заслуживает отдельного внимания, потому что без экспертов в таких сферах мы не сможем дать тот самый экономический рост, потому что не сможем обеспечить наличие базовой инфраструктуры и безопасности», - отметил Шаталов.
Отдельный вопрос, как считает депутат, еще и в том, что противопаводковые мероприятия у нас превратились в кормушку для бизнеса, так как отданы в "конкурентную среду".
«Каждый год мы слышим, что подрядчики нас подводят на ТЭЦ, дорогах, школах. Почему мы решили, что должны отдавать безопасность на аутсорс каким-то компаниям – интересный вопрос. Скорее всего, есть необходимость закрыть и эту «лавочку» и иметь специалистов в конкретных государственных органах. Тем более, что мы создали отдельное министерство водных ресурсов. Я уверен, что много нового мы узнаем после того, как пройдет полноценный разбор полетов не только по конкретным виновным, но и институциональным условиям, из-за которых это стало все возможно», - подытожил Шаталов.