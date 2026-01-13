Мажилисмены рассмотрят соглашения в рамках ЕАЭС
Ольга Орлова
На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. Депутатам предлагается рассмотреть ряд законопроектов о ратификации международных документов. В их числе – Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, подписанное 4 декабря 2023 года в Москве. Документ направлен на унификацию подходов государств-членов к определению и подтверждению происхождения товаров и позволит обеспечить единые правила контроля, а также предотвратить серые схемы реэкспорта казахстанской продукции.