Депутаты также рассмотрят законопроект о ратификации Протокола к Соглашению о государственном контроле за соблюдением технических регламентов ЕАЭС, подписанного 8 мая 2024 года в Москве. Документ направлен на устранение правовых противоречий и снижение репутационных рисков для бизнеса.

Кроме того, в работу предлагается принять новые законопроекты, касающиеся государственной службы, специального статуса города Алатау, инвестиционных фондов, развития машиностроения, цифровизации дорожной безопасности, а также предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей.