Мажилисмены рассмотрят соглашения в рамках ЕАЭС

Мажилис
9
Ольга Орлова

На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоя­щего пленарного заседания палаты. Депутатам предлагается рассмотреть ряд законопроектов о ратификации международных документов. В их числе – Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, подписанное 4 декабря 2023 года в Москве. Документ направлен на унификацию подходов государств-членов к определению и подтверждению происхождения товаров и позволит обеспечить единые правила контроля, а также предотвратить серые схемы реэкспорта казахстанской продукции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты также рассмотрят законопроект о ратификации Протокола к Соглашению о государственном контроле за соблюдением технических регламентов ЕАЭС, подписанного 8 мая 2024 года в Москве. Документ направлен на устранение правовых противоречий и снижение репутационных рисков для бизнеса.

Кроме того, в работу предлагается принять новые законопроекты, касающиеся государственной службы, специального статуса города Алатау, инвестиционных фондов, развития машиностроения, цифровизации дорожной безопасности, а также предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей.

