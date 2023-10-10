МЧС автоматизирует "дежурки" для ускорения оказания помощи при пожарах

Как отметил глава МЧС, гибель человека при пожаре наступает уже через 5-6 минут после его возникновения

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На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности в отопительный период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил на заседании глава МЧС Сырым Шарипханов, увеличение числа погибших при пожарах наблюдается в Шымкенте, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской областях.

«В целях внедрения современных технологий по предупреждению и ликвидации пожаров, МЧС изучен международный опыт по обеспечению пожарной безопасности в наиболее развитых странах мира, проанализирована мировая пожарная статистика. Научные исследования показали, что гибель человека при пожаре наступает уже через 5-6 минут после его возникновения», — сообщил Сырым Шарипханов.

В этой связи, по его словам, рассматриваются все возможные пути сокращения времени оказания помощи гражданам при возникновении пожаров путем автоматизации рабочих мест дежурно-диспетчерских служб.

Кроме того, определены данные о месте проживания 95 тыс. лиц с ограниченными возможностями, что позволяет в автоматическом режиме доводить до спасателей информацию о нахождении на пожаре маломобильных граждан.

В частности, для снижения риска возникновения крупных чрезвычайных ситуаций в отопительный период, МЧС считает необходимым акиматам совместно с территориальными подразделениями ведомства продолжить профилактическую работу с собственниками объектов, в том числе государственного и частного жилищного фонда, а также сервисными компаниями по соблюдению норм пожарной безопасности.

«Министерствам энергетики, промышленности и строительства совместно с акиматами необходимо принять меры по повышению эффективного контроля со стороны жилищных инспекций за обеспечением безопасности жилья, в том числе соблюдения безопасности в сфере газоснабжения, с применением мер административного воздействия; обеспечить разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов о порядках идентификации и функционирования систем учета бытовых баллонов», — резюмировал министр по ЧС.