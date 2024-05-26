МЧС ведет круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык

Паводки
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Более двухсот человек эвакуированы из села Талдыколь в связи с угрозой подтопления, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Атырауской области спасатели МЧС продолжают вести круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык.

«В связи с переливом на подъездной автодороге, ведущей к селу Талдыколь Махамбетского района, было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации местных жителей. На плавательных средствах село покинули 121 человек, из них 41 детей. 26 сельчан доставлены и размещены в эвакопунктах города Атырау. Более 90 человек самостоятельно разошлись по родственникам. Подтопление жилых домов и социальных объектов в селе Талдыколь не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели проводят откачку паводковых вод близ насыпного защитного вала села Жалгансай Махамбетского района. В Атырау дополнительно укладывают мешкотары вдоль береговой линии.

Ранее в регион были стянуты группировки спасателей из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкент и военнослужащие воинской части МЧС РК.

МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов и по необходимости эвакуироваться в безопасные места.

#Атырауская область #спасательные работы #паводки в Казахстане #река Жайык

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