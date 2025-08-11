Здесь, начиная с 7 августа, в течение двух недель будет оказана бесплатная помощь жителям отдаленных населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

С начала года состав преодолел более 20 тысяч километров, побывав в десятках городов и аулов от Мангистау до Костаная.

График остановок в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях:

Аксууат – 7 августа;

Сулы – 8-10 августа;

Кайранкель – 10-11 августа;

Чаглинка – 13 августа;

Тайынша – 14 августа;

Октябрь – 15 августа;

Чкалов – 16 августа;

Ащыколь – 17 августа;

Даут – 18 августа;

Талшик – 19 августа;

Кызыл-Ту – 20 августа;

Макинка – 22-23 августа.

В поезде доступны диагностические исследования (УЗИ, рентген, ЭКГ, лаборатория), прием врачей основных специальностей, а при необходимости — малые хирургические операции. Также жители могут получить бесплатные консультации юристов, медиаторов и психологов по социальным и правовым вопросам.

Проект особенно важен для многодетных матерей, одиноких родителей, людей с ограниченными возможностями, безработной молодежи и пенсионеров, которым сложно добраться до крупных медицинских центров.

Далее поезд отправится в Акмолинскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области и область Абай.