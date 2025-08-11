Здесь, начиная с 7 августа, в течение двух недель будет оказана бесплатная помощь жителям отдаленных населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК
С начала года состав преодолел более 20 тысяч километров, побывав в десятках городов и аулов от Мангистау до Костаная.
График остановок в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях:
Аксууат – 7 августа;
Сулы – 8-10 августа;
Кайранкель – 10-11 августа;
Чаглинка – 13 августа;
Тайынша – 14 августа;
Октябрь – 15 августа;
Чкалов – 16 августа;
Ащыколь – 17 августа;
Даут – 18 августа;
Талшик – 19 августа;
Кызыл-Ту – 20 августа;
Макинка – 22-23 августа.
В поезде доступны диагностические исследования (УЗИ, рентген, ЭКГ, лаборатория), прием врачей основных специальностей, а при необходимости — малые хирургические операции. Также жители могут получить бесплатные консультации юристов, медиаторов и психологов по социальным и правовым вопросам.
Проект особенно важен для многодетных матерей, одиноких родителей, людей с ограниченными возможностями, безработной молодежи и пенсионеров, которым сложно добраться до крупных медицинских центров.
Далее поезд отправится в Акмолинскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области и область Абай.