Фото: пресс-служба Минздрава

По данным ведомства, жители села уже отметили удобство и востребованность инициативы. Люди идут к поезду на приемы врачей и обследования с раннего утра и до вечера.

«Сегодня я посетил «Поезд здоровья», был очень рад пройти обследование у окулиста и терапевта. Честно говоря, раньше все откладывал визит к врачам. То работа, то дела. А тут врачи приехали практически к дому. Это очень удобно и важно для нас», – поделился впечатлениями сельчанин Андрей Ершов.

В течение двух дней поезд будет принимать пациентов в Предгорном. Также сюда приезжают жители соседних сел – Верхберезовки, Кожохово и Веселовки.

С начала года состав преодолел более 20 тысяч километров, побывав в десятках городов и аулов от Мангистау до Костаная.