Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в ВКО

Здравоохранение
Дана Аменова
Первым пунктом прибытия стало село Предгорное Глубоковского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: пресс-служба Минздрава

По данным ведомства, жители села уже отметили удобство и востребованность инициативы. Люди идут к поезду на приемы врачей и обследования с раннего утра и до вечера. 

«Сегодня я посетил «Поезд здоровья», был очень рад пройти обследование у окулиста и терапевта. Честно говоря, раньше все откладывал визит к врачам. То работа, то дела. А тут врачи приехали практически к дому. Это очень удобно и важно для нас»,  поделился впечатлениями сельчанин Андрей Ершов.

В течение двух дней поезд будет принимать пациентов в Предгорном. Также сюда приезжают жители соседних сел  Верхберезовки, Кожохово и Веселовки.

С начала года состав преодолел более 20 тысяч километров, побывав в десятках городов и аулов от Мангистау до Костаная.

#лечение #ВКО #поезд #врачи #Саламатты Қазақстан

