Медсестру смертельно ранили на рабочем месте в Алматинской области (видео)

Подозреваемого в убийстве медсестры задержали в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника Департамента полиции региона Бауржана Аленова.

Скриншот с видео instagram.com/baurzhan__alenov

7 августа около 17:00 в больницу Карасайского района с проникающими колото-резаными ранами грудной полости поступила Ш. 1978 года рождения. Женщину спасти не удалось.

Факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования районной полиции по уголовной статье «Убийство».

«В ходе специальных мероприятий стражи порядка установили личность нападавшего и в течение часа по горячим следам задержали подозреваемого П. 1981 года рождения, жителя села Кошмамбет.

Проводятся следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании указанного факта.

Отмечу, что преступление совершено на рабочем месте потерпевшей. Со слов задержанного, это произошло на фоне личных отношений и не связано с профессиональной деятельностью погибшей», – подытожил глава ДП области.