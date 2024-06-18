Медучреждения региона получили 50 новых санитарных автомобилей

Коллег также поздравили первый вице-министр здраво­охранения Тимур Султангазиев, глава правления АО «Национальный научный центр хирургии им. А. Сызганова» Болатбек Баймаханов и ветеран отрасли Турганбай Маханов.

В регионе реализуется ряд масштабных проектов. В рамках «Модернизации сельского здраво­охранения», инициированного Главой государства проек­та, строят­ся 27 объектов. Так, 15 новых врачебных амбулаторий и медицинский пост открыли в прошлом году, остальные будут сданы в ближайшие месяцы. Еще два медицинских объекта введены в эксплуатацию в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». Кроме того, сейчас в областном центре идет строительство поликлиники на 100 посещений в смену, многопрофильной больницы на 300 мест с онкологическим отделением и Областного цент­ра крови. Целый ряд объектов здравоохранения за счет средств местного бюджета и инвесторов возводится в районах.

А в большом зале Центра искусств на торжественном вечере «Жан шырағы – дәрігер» Тимур Султангазиев и Нурлыбек Налибаев отметили лучших медицинских работников региона наградами Министерства здраво­охранения и акимата области. В своем поздравлении первый вице-министр здравоохранения напомнил о мерах по повышению качества медицинских услуг населению и заслугах врачей региона. По сравнению с прошлым годом в Приаралье на 13% снизился показатель младенческой смертности, на 16,9% – смертнос­ти от болезней системы крово­обращения, на 4,7% – от злокачественных опухолей.

В числе награжденных – три работника многопрофильной областной больницы. Нагрудным знаком «За вклад в дело здравоохранения» отмечены заместитель директора по лечебной работе Гульсим Бержаппарова и заместитель директора по службе поддержки пациентов и внутреннего контроля Ляззат Крымова, а благодарственным письмом акима области – врач-хирург отделения плановой хирургии № 1 Асет Жалмаганбетов.

Праздничный вечер продолжился концертной программой.