Медучреждения региона получили 50 новых санитарных автомобилей

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что общество будет стабильно развиваться только при хорошем здоровье нации, поручил особое внимание уделять развитию здравоохранения. В нашем регионе работа по повышению доступности медицинских услуг для населения и совершенствованию инфраструктуры этой отрасли ведется комплексно. В частности, два года назад приобретенные 45 машин полностью обеспечили областную станцию скорой медицинской помощи. В 2023-м организациям здравоохранения было передано 25 санитарных автомобилей. В этом году в медицинские учреждения всех населенных пунктов области будет приобретено 200 автомашин, 50 из которых мы передали сегодня. Новая спецтехника приобретена по программе лизинга АО «Фонд развития промышленности», – сказал глава региона Нурлыбек Налибаев.
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Алибек Байшуленов, Кызылординская область
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