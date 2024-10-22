Медучреждения Темиртау обслуживали пациентов, покинувших страну

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой города Темиртау проведена проверка лекарственного обеспечения в организациях здравоохранения за три года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Проверкой выявлены факты превышения установленных норм назначения лекарств, выписки медпрепаратов с истекающим сроком годности, без регистрации приема пациента, а также нарушения подушевому финансированию населения.

Так, в нарушение «Правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь» установлено 76 фактов прикрепления граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы РК.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено более 20 сотрудников поликлиник, из них 2 привлечены к административной ответственности.

Кроме того, по акту надзора прокуратуры Филиалом НАО «Фонд социального медицинского страхования» приняты меры возврата средств в республиканский бюджет на сумму более 16 млн тенге за нарушения в лекарственном обеспечении населения и подушевом финансировании.