Механизм предпрокатной экспертизы фильмов внедряют в Казахстане

Кино
Дана Аменова
специальный корреспондент

Заключение комиссии носит рекомендательный характер

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Минкультуры утвердило правила предпрокатной экспертизы фильмов. Новые нормы разработаны по поручению Главы государства, озвученному на Национальном курултае в Бурабае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Соответствующие поправки в Закон «О кинематографии» были подписаны Президентом 18 февраля 2026 года и вступят в силу 16 июня 2026 года.

Новый механизм направлен на обеспечение соблюдения требований законодательства и совершенствование системы кинопроката.

Предпрокатная экспертиза будет проводиться для выявления в фильмах материалов, запрещенных законодательством Казахстана.

В состав комиссии включены специалисты в области кинематографии, здравоохранения (психолог), образования и науки (историк, филолог), юриспруденции и иных сфер.

Заключение комиссии носит рекомендательный характер и будет учитываться при принятии решения о выдаче либо отказе в прокатном удостоверении, добавили в Министерстве культуры и информации РК.

#фильмы #экспертиза #прокат

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