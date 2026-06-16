Механизм предпрокатной экспертизы фильмов внедряют в Казахстане

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Минкультуры утвердило правила предпрокатной экспертизы фильмов. Новые нормы разработаны по поручению Главы государства, озвученному на Национальном курултае в Бурабае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Соответствующие поправки в Закон «О кинематографии» были подписаны Президентом 18 февраля 2026 года и вступят в силу 16 июня 2026 года.

Новый механизм направлен на обеспечение соблюдения требований законодательства и совершенствование системы кинопроката.

Предпрокатная экспертиза будет проводиться для выявления в фильмах материалов, запрещенных законодательством Казахстана.

В состав комиссии включены специалисты в области кинематографии, здравоохранения (психолог), образования и науки (историк, филолог), юриспруденции и иных сфер.

Заключение комиссии носит рекомендательный характер и будет учитываться при принятии решения о выдаче либо отказе в прокатном удостоверении, добавили в Министерстве культуры и информации РК.