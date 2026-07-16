Представлена ИИ-версия «Одиссеи» за несколько тысяч долларов

Наконец-то закончилась легендарная Троянская война, которая длилась 10 лет. Многие войны пали, покрыв себя бессмертной славой. Но настало время возвращаться домой. И один из героев войны - отважный Одиссей, царь Итаки, спешит в объятия своей жены Пенелопы на полных парусах. Только в пути ему и его команде удается рассердить могущественных богов, из-за которых его возвращение затягивается еще на долгих 10 лет... Перед премьерой фильма Кристофера Нолана представили "Одиссею", созданную искусственным интеллектом

Фото: popcornnews.ru

Стартап Fountain O, запущенный для производства полнометражных фильмов и сериалов с помощью искусственного интеллекта, анонсировал свой проект - экранизацию гомеровской "Одиссеи". И это очевидный вызов Кристоферу Нолану с его версией стоимостью более 250 миллионов, пишет Kinonews.ru

За проектом, на создание которого было потрачено несколько тысяч долларов, стоят основатель стартапа Аш Куша и продюсер Том Роджерс, в прошлом основатель CNBC и руководитель NBC Cable. Они не скрывают, что их задача - не просто снять фильм, а наглядно продемонстрировать возможности ИИ-софта для видеопроизводства.

"Мы очень надеемся, что фильм Кристофера Нолана "Одиссея" будет хитом в прокате, - заявил Куша. - И что наша версия путешествия Одиссея в каком-то смысле подтолкнет этот успех, приведя в кинотеатры тех, кто иначе не пошел бы, просто из любопытства сравнить вершину человеческого творения с результатом сотрудничества человека и ИИ".

Роджерс сформулировал задачу еще откровеннее. По его словам, демократизируя кинопроизводство с помощью ИИ-инструментов, компания хотела "создать основу для сравнения в один и тот же временной промежуток с фильмом одного из самых почитаемых режиссеров мира". Расчет на то, что зрителям станет любопытно увидеть обе версии классического сюжета и на этом контрасте понять, насколько ИИ уже сейчас способен вносить вклад в киноискусство и увеличивать количество качественных фильмов, доступных публике.

Между тем, координатор трюков Джордж Коттл заявил, что «Одиссея» стала для него самым сложным проектом в карьере – и это на фоне работы над «Тёмным рыцарем», «Человеком-пауком: Нет пути домой» и «Дэдпулом и Росомахой». По словам Коттла, проект стал для него «самым трудным испытанием» за всю карьеру.

«Это самая сложная работа из всех, что я когда-либо делал», — признался координатор трюков.

Причины такого заявления понятны: Нолан известен своим отказом от компьютерной графики в пользу максимально реалистичных съёмок. «Одиссея» переносит зрителя в эпоху 1200 года до н.э., а это значит — корабли, море, тесные декорации, большие батальные сцены и даже встречи с монстрами. Для некоторых эпизодов — например, битвы солдат с циклопом — невозможно было использовать стандартные подъёмные краны, а съёмки велись в настоящих локациях, с крупными постройками и минимумом зеленого экрана.

По традиции, режиссёр выбрал IMAX-камеры, которые отличаются внушительным размером и весом. По словам Нолана в интервью для Empire, им пришлось использовать специальные «дирижабли», чтобы приглушить шум камеры, но стекаться в узкие пространства — например, внутри Троянского коня — с таким оборудованием всё равно крайне непросто. Именно сочетание сложных локаций, громоздкой техники и проработанных трюковых сцен сделало проект настоящей логистической головоломкой.

Для Коттла задача оказалась тяжелее, чем даже в «Дэдпуле и Росомахе»: здесь объём воды, реальные строения, столкновения с мифическими созданиями в ограниченном пространстве и масштабные трюки, снятые на «игрушках», которые не так уж легко управляемы.

В итоге, судя по косвенным признакам, зрителей ждут по-настоящему зрелищные и «осязаемые» сцены: брызги, разламывающиеся доски, звон доспехов, а также напряжённые моменты встреч с чудовищами и большие сражения, снятые на широких рамках IMAX. В главных ролях — Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендея и Роберт Паттинсон. Продюсер — Universal Pictures.