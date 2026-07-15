Начались съемки фильма «Властелин Колец: Охота на Голлума»

Новая лента под названием "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" должна стать первой в серии новых проектов по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина

Фото: itc.ua

Студия Warner Bros. официально объявила о старте съемок фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" и сопроводила анонс коротким, но крайне эффектным видео, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

В нем Энди Серкис, который на этом проекте выступает сразу в двух ипостасях - режиссера и исполнителя главной роли, впервые за долгие годы возвращается к образу Смеагола.

Закулисный ролик ловит момент перевоплощения: Серкис в костюме для захвата движения, еще секунду назад спокойно листавший сценарий, вдруг складывается в паучью стойку и выдает тот самый звериный оскал, знакомый каждому поклоннику трилогии. Затем камера взмывает над скалистыми горами Новой Зеландии, и сомнений не остается: Средиземье снова в объективе, и производство идет полным ходом.

Фильм рассказывает историю несчастного хоббита Смеагола, который, убив своего соплеменника Деагола, решает завладеть Кольцом Всевластия. Но оно обладает невероятной силой и постепенно превращает хоббита в Голлума, который решает уединиться в глубине Туманных Гор. Спустя несколько сотен лет там его находит хоббит Бильбо Бэггинса, которому удается завладеть мощнейшим артефактом и сбежать от Голлума...

Главной новостью для фанатов стало возвращение Энди Серкиса. Он не только снова сыграет Голума с помощью технологии захвата движения, но и возьмет на себя роль режиссера картины.

Питер Джексон, создатель оригинальных трилогий, выступает главным продюсером проекта вместе со своими постоянными соавторами — Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс. Они будут участвовать в каждом этапе разработки сценария.

Сюжет фильма сосредоточится на событиях, которые остались за кадром основной трилогии. Речь идет о времени, когда Гэндальф и Арагорн охотились на Голума, чтобы узнать о местонахождении Кольца Всевластия раньше врага.

Энди Серкис отметил, что этот фильм позволит глубже исследовать психологию персонажа. Зрители увидят знакомый мир глазами Голума, что придаст истории новых эмоциональных оттенков. Авторы обещают сохранить дух и визуальный стиль оригинальных фильмов. Производство планируют сосредоточить в Новой Зеландии, уже ставшей каноническим местом для съемок Средиземья.

Студия возлагает большие надежды на этот проект, надеясь возродить интерес к франшизе после длительного перерыва в полнометражном кино.

Премьеру фильма студия уже зафиксировала в календаре - 17 декабря 2027 года. Таким образом, возвращение одного из самых сложных и трагических персонажей Толкина состоится на рождественских экранах, и судя по тому, как рано Warner Bros. начала промо-кампанию, она обещает быть масштабной.

Напомним, что действие картины будет происходить до событий "Братства кольца", а в центре сюжета окажутся Арагорн, Гендальф и другие знакомые зрителям персонажи.