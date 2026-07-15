Начались съемки фильма «Властелин Колец: Охота на Голлума»

Кино,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Новая лента под названием "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" должна стать первой в серии новых проектов по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина

Фото: itc.ua

Студия Warner Bros. официально объявила о старте съемок фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" и сопроводила анонс коротким, но крайне эффектным видео, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

В нем Энди Серкис, который на этом проекте выступает сразу в двух ипостасях - режиссера и исполнителя главной роли, впервые за долгие годы возвращается к образу Смеагола.

Закулисный ролик ловит момент перевоплощения: Серкис в костюме для захвата движения, еще секунду назад спокойно листавший сценарий, вдруг складывается в паучью стойку и выдает тот самый звериный оскал, знакомый каждому поклоннику трилогии. Затем камера взмывает над скалистыми горами Новой Зеландии, и сомнений не остается: Средиземье снова в объективе, и производство идет полным ходом.

Фильм рассказывает историю несчастного хоббита Смеагола, который, убив своего соплеменника Деагола, решает завладеть Кольцом Всевластия. Но оно обладает невероятной силой и постепенно превращает хоббита в Голлума, который решает уединиться в глубине Туманных Гор. Спустя несколько сотен лет там его находит хоббит Бильбо Бэггинса, которому удается завладеть мощнейшим артефактом и сбежать от Голлума...

Главной новостью для фанатов стало возвращение Энди Серкиса. Он не только снова сыграет Голума с помощью технологии захвата движения, но и возьмет на себя роль режиссера картины.

Питер Джексон, создатель оригинальных трилогий, выступает главным продюсером проекта вместе со своими постоянными соавторами — Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс. Они будут участвовать в каждом этапе разработки сценария.

Сюжет фильма сосредоточится на событиях, которые остались за кадром основной трилогии. Речь идет о времени, когда Гэндальф и Арагорн охотились на Голума, чтобы узнать о местонахождении Кольца Всевластия раньше врага.

Энди Серкис отметил, что этот фильм позволит глубже исследовать психологию персонажа. Зрители увидят знакомый мир глазами Голума, что придаст истории новых эмоциональных оттенков. Авторы обещают сохранить дух и визуальный стиль оригинальных фильмов. Производство планируют сосредоточить в Новой Зеландии, уже ставшей каноническим местом для съемок Средиземья.

Студия возлагает большие надежды на этот проект, надеясь возродить интерес к франшизе после длительного перерыва в полнометражном кино.

Премьеру фильма студия уже зафиксировала в календаре - 17 декабря 2027 года. Таким образом, возвращение одного из самых сложных и трагических персонажей Толкина состоится на рождественских экранах, и судя по тому, как рано Warner Bros. начала промо-кампанию, она обещает быть масштабной.

Напомним, что действие картины будет происходить до событий "Братства кольца", а в центре сюжета окажутся Арагорн, Гендальф и другие знакомые зрителям персонажи.

#фильм #съемки #Голлум

Популярное

Все
Укрепляя службу гражданской защиты
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Проводятся обучающие семинары
Да будет газ!
24 медали из Мадрида
Повысить эффективность исполнительного производства
Создаются условия для внедрения эффективных технологий полива
Сообщество единомышленников
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года
Вернуть из тени забвения
Муфаса и Киара подрастают в Караганде
Совершенствовать систему оказания юридической помощи
Супердворники спешат на помощь
Завершается долгострой
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития
Неравный обед
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций
Этап выдвижения завершился
На бразильском татами
Наше наследие стало мировым достоянием
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Креативно о ценностях
18 медалей из Паттайи
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Символы времени и традиций
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Число жертв землетрясений в Венесуэле продолжает расти
Двенадцать штатов потребовали заморозить сделку Paramount и…
Власти Южной Кореи намерены снизить возраст уголовной ответ…
В ОАЭ сертифицировали первый в мире коммерческий вертипорт …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]